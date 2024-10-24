ВИДЕО. Поймал кураж. Мудрик сделал 3 результативное действие в матче ЛК
Михаил оформил второй ассист в поединке
24 октября проходит матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».
Поединок проходит на Олимпийском стадионе в Афинах. Встреча стартовала в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе лондонского клуба играет украинский вингер Михаил Мудрик. Напомним, в последнем матче Мудрик не попал в заявку.
На 55-й минуте Мудрик ассистировал на Жоау Феликса, который сделал счет 3:0. До этого Михаил сам забил и сделал еще один ассист!
ВИДЕО. Поймал кураж. Мудрик совершил 3 результативное действие в матче ЛК за Челси
JOAO FELIX SCORES AGAIN. ANOTHER MUDRYK ASSIST. WHAT A CONNECTION pic.twitter.com/p6Fre1cDSc— CfcSheikh (@CfcSheikh) October 24, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» выделил Эвандера
Поединок состоится 24 октября в 22:00 по Киеву
игрочІшко.