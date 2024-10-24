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  4. ВИДЕО. Поймал кураж. Мудрик сделал 3 результативное действие в матче ЛК 
Лига конференций
24 октября 2024, 21:10 |
1347
3

ВИДЕО. Поймал кураж. Мудрик сделал 3 результативное действие в матче ЛК 

Михаил оформил второй ассист в поединке

24 октября 2024, 21:10 |
1347
3
ВИДЕО. Поймал кураж. Мудрик сделал 3 результативное действие в матче ЛК 
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24 октября проходит матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок проходит на Олимпийском стадионе в Афинах. Встреча стартовала в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе лондонского клуба играет украинский вингер Михаил Мудрик. Напомним, в последнем матче Мудрик не попал в заявку.

На 55-й минуте Мудрик ассистировал на Жоау Феликса, который сделал счет 3:0. До этого Михаил сам забил и сделал еще один ассист!

ВИДЕО. Поймал кураж. Мудрик совершил 3 результативное действие в матче ЛК за Челси

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Панатинаикос Михаил Мудрик Челси видео голов и обзор Лига конференций
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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roman75zpr
Такой Мудрик нам нужен!)
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+1
ТвояМамка
Гоат
Ответить
0
T-800
сколько бы десятков голов Челси бы не забивал на старте сезона, у ММ лише один.
игрочІшко.
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0
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