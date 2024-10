ВИДЕО. Поймал кураж. Мудрик сделал 3 результативное действие в матче ЛК 

24 октября проходит матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок проходит на Олимпийском стадионе в Афинах. Встреча стартовала в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе лондонского клуба играет украинский вингер Михаил Мудрик. Напомним, в последнем матче Мудрик не попал в заявку.

На 55-й минуте Мудрик ассистировал на Жоау Феликса, который сделал счет 3:0. До этого Михаил сам забил и сделал еще один ассист!

ВИДЕО. Поймал кураж. Мудрик совершил 3 результативное действие в матче ЛК за Челси

JOAO FELIX SCORES AGAIN. ANOTHER MUDRYK ASSIST. WHAT A CONNECTION pic.twitter.com/p6Fre1cDSc