После матча с Айнтрахтом Бонифасе попал в ДТП

23-летний нигерийский форвард «Байера» Леверкузен Виктор Бонифасе попал в ДТП после матча с «Айнтрахтом» (2:1). Бонифасе забил победный мяч, но уже после игры поводов для празднования у футболиста не было.

Последствия дорожно-транспортного происшествия Виктор опубликовал в своей социальной сети. Игрок сообщил, что с ним всё в порядке и он не пострадал.

Автомобиль Бонифасе был разбит вдребезги.

Позже игрок сообщил, что был вынужден удалить фотографии из интернета по просьбе полиции.

Victor Boniface was involved in a terrible Car Accident but he survived and is ok 👌🏽.



Omo! 🙆🏽‍♂️. God is the Greatest ❤️ pic.twitter.com/w8xl8yQwQU