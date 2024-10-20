После матча с Айнтрахтом Бонифасе попал в ДТП
23-летний форвард ехал домой после матча.
23-летний нигерийский форвард «Байера» Леверкузен Виктор Бонифасе попал в ДТП после матча с «Айнтрахтом» (2:1). Бонифасе забил победный мяч, но уже после игры поводов для празднования у футболиста не было.
Последствия дорожно-транспортного происшествия Виктор опубликовал в своей социальной сети. Игрок сообщил, что с ним всё в порядке и он не пострадал.
Автомобиль Бонифасе был разбит вдребезги.
Позже игрок сообщил, что был вынужден удалить фотографии из интернета по просьбе полиции.
Victor Boniface was involved in a terrible Car Accident but he survived and is ok 👌🏽.— Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) October 20, 2024
Omo! 🙆🏽♂️. God is the Greatest ❤️ pic.twitter.com/w8xl8yQwQU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец провел первый матч с 29 сентября
Главный тренер юношеской команды «Карпат» считает, что в Мадриде рассчитывают на украинца