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Германия
20 октября 2024, 14:21 | Обновлено 20 октября 2024, 15:43
549
0

После матча с Айнтрахтом Бонифасе попал в ДТП

23-летний форвард ехал домой после матча.

20 октября 2024, 14:21 | Обновлено 20 октября 2024, 15:43
549
0
После матча с Айнтрахтом Бонифасе попал в ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Бонифасе

23-летний нигерийский форвард «Байера» Леверкузен Виктор Бонифасе попал в ДТП после матча с «Айнтрахтом» (2:1). Бонифасе забил победный мяч, но уже после игры поводов для празднования у футболиста не было.

Последствия дорожно-транспортного происшествия Виктор опубликовал в своей социальной сети. Игрок сообщил, что с ним всё в порядке и он не пострадал.

Автомобиль Бонифасе был разбит вдребезги.

Позже игрок сообщил, что был вынужден удалить фотографии из интернета по просьбе полиции.

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Виктор Бонифасе чемпионат Германии по футболу Бундеслига Байер ДТП
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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