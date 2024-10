«Мне казалось, что я играю хорошо». Ван де Бек о карьере в МЮ

27-летний нидерландский центральный полузащитник «Жироны» Донни ван де Бек прокомментировал, почему не смог заиграть в английском Манчестер Юнайтед.

«У меня был хороший старт за красных дьяволов, и я был достаточно хорош на поле. Мне казалось, что я играю хорошо, но потом я перестал выходить на поле. Я пытался разобраться, что не так в этой ситуации, и думаю, что на мою игру повлияло очень много причин. Но это футбол. Очень хорошо, что сейчас в моей карьере все хорошо», - сказал Донни в интервью TheAthleticFC.

Ван де Бек перешел из Манчестера Юнайтед в «Жирону» в 2024 году. В испанском клубе сразу же стал основным игроком.

