«Мне казалось, что я играю хорошо». Ван де Бек о карьере в МЮ
Нидерландец прокомментировал, почему не заиграл за красных дьяволов
27-летний нидерландский центральный полузащитник «Жироны» Донни ван де Бек прокомментировал, почему не смог заиграть в английском Манчестер Юнайтед.
«У меня был хороший старт за красных дьяволов, и я был достаточно хорош на поле. Мне казалось, что я играю хорошо, но потом я перестал выходить на поле. Я пытался разобраться, что не так в этой ситуации, и думаю, что на мою игру повлияло очень много причин. Но это футбол. Очень хорошо, что сейчас в моей карьере все хорошо», - сказал Донни в интервью TheAthleticFC.
Ван де Бек перешел из Манчестера Юнайтед в «Жирону» в 2024 году. В испанском клубе сразу же стал основным игроком.
🔴👋🏻 Donny van de Beek: “My start at Man United was quite good, I did well… then I didn’t play”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2024
"In some places, it’s clicking but sometimes, in other situations, it’s not. I think it’s for different reasons. But it’s also football”, told @TheAthleticFC. pic.twitter.com/cTIKfgh0PM
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