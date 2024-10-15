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15 октября 2024, 20:36 | Обновлено 15 октября 2024, 21:17
1764
0

ФОТО. Самый скромный футболист всех времен – вот как Роналду поразил фанов

Криштиану Роналду сделал красивый жест по отношению к болельщикам

15 октября 2024, 20:36 | Обновлено 15 октября 2024, 21:17
1764
0
ФОТО. Самый скромный футболист всех времен – вот как Роналду поразил фанов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду накануне матча 4-го тура Лиги наций Шотландия – Португалия порадовал болельщиков.

Капитан португальской сборной увидел фанов, которых огородили от футболистов заграждением. Криштиану решил подойти к людям и раздать всем желающим автографы.

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Подобный жест очень впечатлил почитателей таланта Роналду и они рассыпались ему в комплиментах:

«Самый скромный футболист всех времен», – написав из фанатов.

«Криштиану Роналду специально появился, чтобы поприветствовать своих фанатов, показав свою признательность и пообщавшись с ними напрямую. Всегда здорово видеть, как спортсмены уделяют время своим болельщикам!», – написал другой.

«Этот человек - настоящий спортсмен, мастер своего дела как на поле, так и за его пределами», - отметил третий.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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