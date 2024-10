ФОТО. Самый скромный футболист всех времен – вот как Роналду поразил фанов

Криштиану Роналду накануне матча 4-го тура Лиги наций Шотландия – Португалия порадовал болельщиков.

Капитан португальской сборной увидел фанов, которых огородили от футболистов заграждением. Криштиану решил подойти к людям и раздать всем желающим автографы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Подобный жест очень впечатлил почитателей таланта Роналду и они рассыпались ему в комплиментах:

«Самый скромный футболист всех времен», – написав из фанатов.

«Криштиану Роналду специально появился, чтобы поприветствовать своих фанатов, показав свою признательность и пообщавшись с ними напрямую. Всегда здорово видеть, как спортсмены уделяют время своим болельщикам!», – написал другой.

«Этот человек - настоящий спортсмен, мастер своего дела как на поле, так и за его пределами», - отметил третий.

Cristiano Ronaldo made sure to come out and greet his fans 📱 pic.twitter.com/favBa6KLpG — B/R Football (@brfootball) October 14, 2024

The most humble footballer of all time — Sheikh Hammad (@RonaldoW7_) October 14, 2024

Cristiano Ronaldo made a special appearance to greet his fans, showing his appreciation and connecting with them directly. It’s always great to see athletes taking time for their supporters! ❤️ — м𝔂𝓼𝓽𝓮𝓻𝔂  (@itz_Mystery07) October 14, 2024