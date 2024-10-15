ФОТО. Самый скромный футболист всех времен – вот как Роналду поразил фанов
Криштиану Роналду сделал красивый жест по отношению к болельщикам
Криштиану Роналду накануне матча 4-го тура Лиги наций Шотландия – Португалия порадовал болельщиков.
Капитан португальской сборной увидел фанов, которых огородили от футболистов заграждением. Криштиану решил подойти к людям и раздать всем желающим автографы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Подобный жест очень впечатлил почитателей таланта Роналду и они рассыпались ему в комплиментах:
«Самый скромный футболист всех времен», – написав из фанатов.
«Криштиану Роналду специально появился, чтобы поприветствовать своих фанатов, показав свою признательность и пообщавшись с ними напрямую. Всегда здорово видеть, как спортсмены уделяют время своим болельщикам!», – написал другой.
«Этот человек - настоящий спортсмен, мастер своего дела как на поле, так и за его пределами», - отметил третий.
Cristiano Ronaldo made sure to come out and greet his fans 📱 pic.twitter.com/favBa6KLpG— B/R Football (@brfootball) October 14, 2024
The most humble footballer of all time— Sheikh Hammad (@RonaldoW7_) October 14, 2024
Cristiano Ronaldo made a special appearance to greet his fans, showing his appreciation and connecting with them directly. It’s always great to see athletes taking time for their supporters! ❤️— м𝔂𝓼𝓽𝓮𝓻𝔂 (@itz_Mystery07) October 14, 2024
The man is a true sportsman, quality on and off the field— Pitchside Devils (@Pitchsidedevils) October 14, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 15 октября в 21:45 по Киеву
Признание получил наставник «Реала» Карло Анчелотти