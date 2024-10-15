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  4. «На большее украинцы не наиграли». Микитин оценил действия команды против ч
Сборная УКРАИНЫ
15 октября 2024, 17:31 | Обновлено 15 октября 2024, 17:32
469
1

«На большее украинцы не наиграли». Микитин оценил действия команды против ч

Экс-защитник сборной считает, что украинцам тяжело даются голы

15 октября 2024, 17:31 | Обновлено 15 октября 2024, 17:32
469
1
«На большее украинцы не наиграли». Микитин оценил действия команды против ч
ФК Металург. Владимир Микитин

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua назвал лучших среди подопечных Сергея Реброва в октябрьских матчах Лиги наций по футболу - с Грузией и Чехией:

«Если брать во внимание то, что ранее украинская сборная хуже проводила второй поединок из спаренных, то за вчерашний матч с чехами можно поставить хорошую оценку. Выдержать натиск чехов, которые умеют высоко прессинговать, цепкие в отборе было сложно, но по физическим кондициям, характеру номинальные хозяева не уступали.

Можно ли было рассчитывать на большее, чем на ничью? Нет, думаю, что счет - 1:1, соответствует ходу событий в матче во Вроцлаве. К сожалению, приходится констатировать, что игрокам сборной Украины нынешнего образца очень тяжело даются голы. Более того, даже те единичные голевые моменты, которые создаются, успешно растранжириваются. Вспомните хотя бы эпизод в начале поединка, когда в ударной позиции оказался Николай Шапаренко, казалось, что еще надо для полного счастья, однако мяч так и не затрепетал в сетке. А вскоре — наказание: гости после розыгрыша стандартного положения вышли вперед.

Именно над доведением атак до логического завершения нашим ребятам надо сосредоточиться при подготовке к заключительным поединкам - с Грузией и Албанией. Если украинцы к этим матчам подойдут без кадровых потерь, а тренерский штаб выберет правильную тактику, то можно будет рассчитывать на положительные результаты.

Что касается лучших среди украинцев в октябрьских поединках, то это Михаил Мудрик и Иван Калюжный», — прокомментировал Микитин.

Следующий поединок в Лиге наций сборная Украины проведет с грузинами 16 ноября.

Ранее мы сообщали, что голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал итог игры с чехами.

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инсайд сборная Украины по футболу Лига наций сборная Чехии по футболу Владимир Микитин
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Saar
Ні-ні, ти помиляєшся! Як можна ставити під сумнів супер гравця Степаненка, який сказав:" Ми награли на перемогу"!????🤣🤣🤣
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