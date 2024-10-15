Для Реброва. Вацко назвал игроков, которые должны дебютировать в сборной

Украинский журналист Виктор Вацко составил свой список из футболистов, которые должны получить вызов в национальную сборную Украины по футболу. Вацко включил в список форварда Александрии, защитника Динамо и некоторых игроков Шахтера и Полесья.

Список Виктора Вацко:

Руслан Бабенко («Полесье») – полузащитник, 32 года;

Александр Филиппов («Александрия») – нападающий, 31 год;

Артем Бондаренко («Шахтер») – центральный полузащитник, 24 года;

Сергей Чоботенко («Полесье») – центральный защитник, 27 лет;

Тарас Михавко («Динамо») – центральный защитник, 19 лет.

Напомним, в октябрьских матчах Лиги наций «сине-желтые» сыграли вничью с Чехией (1:1) и минимально победили Грузию (1:0). Подопечные Сергея Реброва занимают последнее место в своем квартете, набрав всего четыре турнирных пункта.