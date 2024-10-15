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Сборная УКРАИНЫ
15 октября 2024, 19:57 | Обновлено 15 октября 2024, 20:17
183
0

Для Реброва. Вацко назвал игроков, которые должны дебютировать в сборной

Есть несколько неожиданных фамилий

15 октября 2024, 19:57 | Обновлено 15 октября 2024, 20:17
183
0
Для Реброва. Вацко назвал игроков, которые должны дебютировать в сборной
dynamo.kiev.ua. Виктор Вацко

Украинский журналист Виктор Вацко составил свой список из футболистов, которые должны получить вызов в национальную сборную Украины по футболу. Вацко включил в список форварда Александрии, защитника Динамо и некоторых игроков Шахтера и Полесья.

Список Виктора Вацко:

  • Руслан Бабенко («Полесье») – полузащитник, 32 года;
  • Александр Филиппов («Александрия») – нападающий, 31 год;
  • Артем Бондаренко («Шахтер») – центральный полузащитник, 24 года;
  • Сергей Чоботенко («Полесье») – центральный защитник, 27 лет;
  • Тарас Михавко («Динамо») – центральный защитник, 19 лет.

Напомним, в октябрьских матчах Лиги наций «сине-желтые» сыграли вничью с Чехией (1:1) и минимально победили Грузию (1:0). Подопечные Сергея Реброва занимают последнее место в своем квартете, набрав всего четыре турнирных пункта.

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Виктор Вацко Тарас Михавко Сергей Ребров Сергей Чоботенко Артем Бондаренко Александр Филиппов Руслан Бабенко сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
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