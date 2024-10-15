Сборная УКРАИНЫ15 октября 2024, 19:57 | Обновлено 15 октября 2024, 20:17
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Для Реброва. Вацко назвал игроков, которые должны дебютировать в сборной
Есть несколько неожиданных фамилий
15 октября 2024, 19:57 | Обновлено 15 октября 2024, 20:17
183
0
Украинский журналист Виктор Вацко составил свой список из футболистов, которые должны получить вызов в национальную сборную Украины по футболу. Вацко включил в список форварда Александрии, защитника Динамо и некоторых игроков Шахтера и Полесья.
Список Виктора Вацко:
- Руслан Бабенко («Полесье») – полузащитник, 32 года;
- Александр Филиппов («Александрия») – нападающий, 31 год;
- Артем Бондаренко («Шахтер») – центральный полузащитник, 24 года;
- Сергей Чоботенко («Полесье») – центральный защитник, 27 лет;
- Тарас Михавко («Динамо») – центральный защитник, 19 лет.
Напомним, в октябрьских матчах Лиги наций «сине-желтые» сыграли вничью с Чехией (1:1) и минимально победили Грузию (1:0). Подопечные Сергея Реброва занимают последнее место в своем квартете, набрав всего четыре турнирных пункта.
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