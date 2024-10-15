Форвард ПСЖ стал лучшим игроком месяца Лиги 1

22-летний французский форвард «ПСЖ» Брэдли Баркола признан лучшим игроком Лиги 1 в сентябре. В прошлом месяце Брэдли сыграл за парижан 4 матча и забил 3 гола: один гол в матче против «Лилля» (1:3) и дубль в ворота «Ренна» (3:1).

Всего у Барколы 7 игр в Лиге 1 и 6 забитых мячей.

Баркола присоединился к «ПСЖ» в 2023 году из «Лиона» за 45 миллионов евро. Сейчас игрока оценивают в 65 миллионов.

Брэдли зарекомендовал себя и на уровне сборных. За сборную Франции у него 7 матчей и 1 забитый мяч.