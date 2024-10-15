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Франция
15 октября 2024, 19:31 | Обновлено 15 октября 2024, 19:39
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0

Форвард ПСЖ стал лучшим игроком месяца Лиги 1

Баркола не оставил шансов своим конкурентам по лиге

15 октября 2024, 19:31 | Обновлено 15 октября 2024, 19:39
145
0
Форвард ПСЖ стал лучшим игроком месяца Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

22-летний французский форвард «ПСЖ» Брэдли Баркола признан лучшим игроком Лиги 1 в сентябре. В прошлом месяце Брэдли сыграл за парижан 4 матча и забил 3 гола: один гол в матче против «Лилля» (1:3) и дубль в ворота «Ренна» (3:1).

Всего у Барколы 7 игр в Лиге 1 и 6 забитых мячей.

Баркола присоединился к «ПСЖ» в 2023 году из «Лиона» за 45 миллионов евро. Сейчас игрока оценивают в 65 миллионов.

Брэдли зарекомендовал себя и на уровне сборных. За сборную Франции у него 7 матчей и 1 забитый мяч.

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Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Брэдли Баркола ПСЖ лучший игрок
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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