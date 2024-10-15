Форвард ПСЖ стал лучшим игроком месяца Лиги 1
Баркола не оставил шансов своим конкурентам по лиге
22-летний французский форвард «ПСЖ» Брэдли Баркола признан лучшим игроком Лиги 1 в сентябре. В прошлом месяце Брэдли сыграл за парижан 4 матча и забил 3 гола: один гол в матче против «Лилля» (1:3) и дубль в ворота «Ренна» (3:1).
Всего у Барколы 7 игр в Лиге 1 и 6 забитых мячей.
Баркола присоединился к «ПСЖ» в 2023 году из «Лиона» за 45 миллионов евро. Сейчас игрока оценивают в 65 миллионов.
Брэдли зарекомендовал себя и на уровне сборных. За сборную Франции у него 7 матчей и 1 забитый мяч.
🚨 OFFICIEL ! 𝗕𝗥𝗔𝗗𝗟𝗘𝗬 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗢𝗟𝗔 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗘́𝗟𝗨 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭 ! 🎖️— Actu Foot (@ActuFoot_) October 15, 2024
📸 @UNFP pic.twitter.com/zK52slLHb8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 4-го тура Лиги наций завершился со счетом 1:0 в пользу албанцев, гол на счету Асллани
Экс-игрок «Динамо» выделил Артема Довбика