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Молодежные турниры
15 октября 2024, 17:23 | Обновлено 15 октября 2024, 17:30
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0

ВИДЕО. Как молодежка готовилась к игре квалификации ЧЕ против сербов

Украина U-21 сыграет заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21

15 октября 2024, 17:23 | Обновлено 15 октября 2024, 17:30
250
0
ВИДЕО. Как молодежка готовилась к игре квалификации ЧЕ против сербов
УАФ

15 октября в 21:30 сборная Украины U-21 сыграет заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.

Поединок молодежных сборных пройдет в городе Стара Пазова в Спортцентре ФСС.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11 октября сборная Украины U-21 проиграл встречу против Англии U-21 (1:2).

Украина (24 очка) и Англия (22) досрочно получили путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21.

ВИДЕО. Как молодежка готовилась к игре квалификации ЧЕ против сербов

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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