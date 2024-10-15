Сербия U21

Молодежная сборная Украины U-21 проводит заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.

Поединок Сербия U-21 – Украина U-21 пройдет 15 октября в 21:30 по киевскому времени в городе Стара Пазове в Спортцентре ФСС.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вечером 11 октября украинцы играли с командой Англии. Тарас Михавко открыл счет, но дубль Джеймса Макати в конце игры принес Англии U-21 победу над Украиной U-21 (2:1).

Сине-желтые одержали 8 побед в 9 матчах и досрочно оформили путевку в финальный турнир, как и Англия.

Турнирное положение в группе: Украина (24 очка), Англия (22), Сербия (13), Северная Ирландия (10), Люксембург (7), Азербайджан (3).

В матчах 15 октября будет определен обладатель первого места в группе: Сербия – Украина. Англия – Азербайджан.

Жеребьевка финального турнира с участием 16 сборных (4 группы по 4 команды) состоится 3 декабря в Братиславе.

Квалификация Евро-2025 U-21. Турнирная таблица группы F

Сербия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоотрансляция ожидается на каналах УАФ и Суспільне.

Видеооплейер будет добавлен перед началом матча.