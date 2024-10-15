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  4. Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Лига наций
15 октября 2024, 18:46 | Обновлено 15 октября 2024, 18:49
4159
7

Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами

Экс-игрок «Динамо» выделил Артема Довбика

15 октября 2024, 18:46 | Обновлено 15 октября 2024, 18:49
4159
7
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко выделил худшего игрока этого матча в составе сине-желтых. Леоненко назвал Артема Довбика:

– Худшей у нас была атака, поэтому я назову Довбика. У нас его называют суперфорвардом, а он в матче с чехами даже не смог себя проявить, хотя это не Испания, Франция или Англия. Парень просто пропал. Довбика я впервые увидел только тогда, когда он пенальти бил.

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Артем Довбик сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Украина - Чехия Виктор Леоненко
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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Комментарии 7
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Gargantua81
ну так он всегда был зависимым форвардом. это вина Реброва, что Довбик "пропал". 
я считаю, что хуже всех сыграл Шапаренко, очень большое разочарование в последнее время.
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+3
Harun Bakircioğlu
Фланговые нападающие, центральные полузащитники не нагружают штрафную - он не забивает, все просто. У нас за первый тайм один удар в створ ворот, где могли быть потенциальные отскоки и рикошеты, тогда Довбик чувствует себя как рыба в воде. Игра головой его конек, а где кроссы, где точные верхние подачи?
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+2
Владислав Рейский
Много моментов создала полузащита ему которые он запорол?)
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+1
Airwolf77
Пудрик не отдает Довбику пас, бьет сам (при этом мажет), но виноват Артем 
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+1
KIEWADIM
Шапаренко
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0
GloryUkraine
Довбик хоч з пенальті забив, а це теж потребує майстерності та холоднокровності.
Він не технічний форвард, а більше таранний. Треба грати на нього, а команда не грає.
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0
Southeast*-*
Худший был Шляпа.  Ну забей ты с подачи Мудрика и другая игра.   Ведь за Динамо он с блюдечка регулярно попадает в рамку.
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-1
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