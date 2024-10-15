Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Экс-игрок «Динамо» выделил Артема Довбика
14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко выделил худшего игрока этого матча в составе сине-желтых. Леоненко назвал Артема Довбика:
– Худшей у нас была атака, поэтому я назову Довбика. У нас его называют суперфорвардом, а он в матче с чехами даже не смог себя проявить, хотя это не Испания, Франция или Англия. Парень просто пропал. Довбика я впервые увидел только тогда, когда он пенальти бил.
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