«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на своей странице в Instagram подвел итог матчам сборной Украины в октябре: команда обыграла в Лиге наций Грузию и сыграла вничью с Чехией.

Несмотря на последнее место в группе, тренер нацеливается на две победы и выход в Дивизион А турнира.

«4 добытых очка в этом октябрьском сборе оставляют нам шанс продолжить борьбу за выход в дивизион А Лиги Наций в двух последних матчах группы в ноябре. Досадно, что мы не смогли довести вчерашнюю игру до победного завершения, но также хочется отметить и поблагодарить команду за реакцию после пропущенного мяча до самого конца матча.

Ситуация в нашей группе означает, что мы будем нацеливаться только на победы в обеих встречах следующего месяца.

И, конечно, присоединяюсь ко всем пожеланиям самого быстрого и полного выздоровления Алексею Гуцуляку после его ужасного столкновения с игроком сборной Чехии», – написал Ребров.