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  4. «Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
15 октября 2024, 20:11 | Обновлено 15 октября 2024, 20:12
429
1

«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины

Команда может как быть первой, так и стать последней

15 октября 2024, 20:11 | Обновлено 15 октября 2024, 20:12
429
1
«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на своей странице в Instagram подвел итог матчам сборной Украины в октябре: команда обыграла в Лиге наций Грузию и сыграла вничью с Чехией.

Несмотря на последнее место в группе, тренер нацеливается на две победы и выход в Дивизион А турнира.

«4 добытых очка в этом октябрьском сборе оставляют нам шанс продолжить борьбу за выход в дивизион А Лиги Наций в двух последних матчах группы в ноябре. Досадно, что мы не смогли довести вчерашнюю игру до победного завершения, но также хочется отметить и поблагодарить команду за реакцию после пропущенного мяча до самого конца матча.

Ситуация в нашей группе означает, что мы будем нацеливаться только на победы в обеих встречах следующего месяца.

И, конечно, присоединяюсь ко всем пожеланиям самого быстрого и полного выздоровления Алексею Гуцуляку после его ужасного столкновения с игроком сборной Чехии», – написал Ребров.

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сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Чехия Украина - Грузия Сергей Ребров Алексей Гуцуляк
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Diesel
У Сережі весь салідол потік. 
Та вас будуть ї..ть як сучок там паче матчі на виїзді
Пі..дапол бля
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