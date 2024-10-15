«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
Команда может как быть первой, так и стать последней
Наставник сборной Украины Сергей Ребров на своей странице в Instagram подвел итог матчам сборной Украины в октябре: команда обыграла в Лиге наций Грузию и сыграла вничью с Чехией.
Несмотря на последнее место в группе, тренер нацеливается на две победы и выход в Дивизион А турнира.
«4 добытых очка в этом октябрьском сборе оставляют нам шанс продолжить борьбу за выход в дивизион А Лиги Наций в двух последних матчах группы в ноябре. Досадно, что мы не смогли довести вчерашнюю игру до победного завершения, но также хочется отметить и поблагодарить команду за реакцию после пропущенного мяча до самого конца матча.
Ситуация в нашей группе означает, что мы будем нацеливаться только на победы в обеих встречах следующего месяца.
И, конечно, присоединяюсь ко всем пожеланиям самого быстрого и полного выздоровления Алексею Гуцуляку после его ужасного столкновения с игроком сборной Чехии», – написал Ребров.
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