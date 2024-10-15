Не Мудрик и Довбик. Федорчук назвал игрока матча Украина – Чехия
Известный эксперт выделил Анатолия Трубина
14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.
Известный тренер и эксперт Олег Федорчук после этого матча назвал лучшего футболиста в составе сборной Украины, выделив голкипера Анатолия Трубина:
– Трубин бесспорно игрок матча. Он выручал, очень уверенно выглядел, немало борьбы выиграл у довольно высоких и мощных оппонентов. Можно сказать, что уверенная игра Трубина положительно повлияла на центральных защитников.
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