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  4. Не Мудрик и Довбик. Федорчук назвал игрока матча Украина – Чехия
Лига наций
15 октября 2024, 19:16 |
974
0

Не Мудрик и Довбик. Федорчук назвал игрока матча Украина – Чехия

Известный эксперт выделил Анатолия Трубина

15 октября 2024, 19:16 |
974
0
Не Мудрик и Довбик. Федорчук назвал игрока матча Украина – Чехия
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук после этого матча назвал лучшего футболиста в составе сборной Украины, выделив голкипера Анатолия Трубина:

– Трубин бесспорно игрок матча. Он выручал, очень уверенно выглядел, немало борьбы выиграл у довольно высоких и мощных оппонентов. Можно сказать, что уверенная игра Трубина положительно повлияла на центральных защитников.

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сборная Украины по футболу Олег Федорчук сборная Чехии по футболу Лига наций Украина - Чехия Анатолий Трубин
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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