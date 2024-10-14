Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Цель Эрлинга – продолжить карьеру в Ла Лиге
24-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.
По информации портала Fichajes, игрок отказался продлевать контракт с английским клубом, соглашение Эрлинга действует до лета 2027 года. Эрлинг дал понять «горожанам», что его пребывание в Англии подходит к концу. Несмотря на интерес от «ПСЖ», у Холанда есть только одна цель – это переход в Ла Лигу. Между «Реалом» и «Барселоной» развяжется борьба за подписание норвежца. По слухам, сумма отступных за Холанда летом 2025 года составит 150 миллионов евро.
Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 10 голов.
Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.
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