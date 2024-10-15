ВИДЕО. Как выглядит раздевалка молодежки перед матчем против Сербии
Украина U-21 сыграет заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21
15 октября в 21:30 сборная Украины U-21 сыграет заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.
Поединок молодежных сборных пройдет в городе Стара Пазова в Спортцентре ФСС.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
11 октября сборная Украины U-21 проиграл встречу против Англии U-21 (1:2).
Украина (24 очка) и Англия (22) досрочно получили путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21.
ВИДЕО. Как выглядит раздевалка молодежки перед матчем против Сербии
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