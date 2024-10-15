«Не знает правил»: Леоненко раскритиковал защитника сборной Украины
Виктор Леоненко не понимает, почему за национальную команду играет Ефим Конопля
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко выразил свое мнение по поводу защитника национальной сборной Украины Ефима Конопли, раскритиковав того:
«Человек с татуировкой на ноге, Конопля, иногда может забить и смело подключается к атакам, а в обороне он как был слаб, так и остался. Что говорить, если он отдал голевую передачу чехам.
Человек с татуировкой элементарных правил не знает, что нельзя выбивать мяч на линию штрафного! Да выбей ты в сторону аута или на угловой! Мне кажется, мы пытались играть компактно, потому что даже когда произошли замены, то ничего не изменилось», – цитирует Леоненко сайт ЗБИРНА.
Напомним, после четырех туров Украина занимает последнюю строчку своего квартета, имея в активе только четыре турнирных пункта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 4-го тура Лиги наций завершился со счетом 1:0 в пользу албанцев, гол на счету Асллани
Эксперт раскритиковал дебютанта «сине-желтых»