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Сборная УКРАИНЫ
15 октября 2024, 18:19 | Обновлено 15 октября 2024, 18:20
1343
0

«Не знает правил»: Леоненко раскритиковал защитника сборной Украины

Виктор Леоненко не понимает, почему за национальную команду играет Ефим Конопля

15 октября 2024, 18:19 | Обновлено 15 октября 2024, 18:20
1343
0
«Не знает правил»: Леоненко раскритиковал защитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко выразил свое мнение по поводу защитника национальной сборной Украины Ефима Конопли, раскритиковав того:

«Человек с татуировкой на ноге, Конопля, иногда может забить и смело подключается к атакам, а в обороне он как был слаб, так и остался. Что говорить, если он отдал голевую передачу чехам.

Человек с татуировкой элементарных правил не знает, что нельзя выбивать мяч на линию штрафного! Да выбей ты в сторону аута или на угловой! Мне кажется, мы пытались играть компактно, потому что даже когда произошли замены, то ничего не изменилось», – цитирует Леоненко сайт ЗБИРНА.

Напомним, после четырех туров Украина занимает последнюю строчку своего квартета, имея в активе только четыре турнирных пункта.

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Ефим Конопля Виктор Леоненко сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник
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