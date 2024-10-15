«Не знает правил»: Леоненко раскритиковал защитника сборной Украины

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко выразил свое мнение по поводу защитника национальной сборной Украины Ефима Конопли, раскритиковав того:

«Человек с татуировкой на ноге, Конопля, иногда может забить и смело подключается к атакам, а в обороне он как был слаб, так и остался. Что говорить, если он отдал голевую передачу чехам.

Человек с татуировкой элементарных правил не знает, что нельзя выбивать мяч на линию штрафного! Да выбей ты в сторону аута или на угловой! Мне кажется, мы пытались играть компактно, потому что даже когда произошли замены, то ничего не изменилось», – цитирует Леоненко сайт ЗБИРНА.

Напомним, после четырех туров Украина занимает последнюю строчку своего квартета, имея в активе только четыре турнирных пункта.