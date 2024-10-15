Источник: судьи удивлены трактовке УАФ пенальти в матче Александрия – Рух

По информации ТаТоТаке, бывшие и некоторые нынешние украинские арбитры удивлены тому, как эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил момент с пенальти в ворота хозяев в матче Александрия – Рух.

Риццоли признал, что был фол против Игоря Краснопира, однако подчеркнул, что игрок не участвовал в моменте с атакой Руха, поэтому пенальти ставить не стоило.

Вывод УАФ четко показал, что арбитр ошибся – нужно было позволить продолжать игру.

Сообщается, что такая трактовка вызвала недоумение украинских рефери, что может повлиять на дальнейшие решения в матчах чемпионата Украины.