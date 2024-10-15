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  4. Источник: судьи удивлены трактовке УАФ пенальти в матче Александрия – Рух
Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 19:13 |
688
0

Источник: судьи удивлены трактовке УАФ пенальти в матче Александрия – Рух

Риццоли удивил арбитров

15 октября 2024, 19:13 |
688
0
Источник: судьи удивлены трактовке УАФ пенальти в матче Александрия – Рух
ФК Рух

По информации ТаТоТаке, бывшие и некоторые нынешние украинские арбитры удивлены тому, как эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил момент с пенальти в ворота хозяев в матче Александрия – Рух.

Риццоли признал, что был фол против Игоря Краснопира, однако подчеркнул, что игрок не участвовал в моменте с атакой Руха, поэтому пенальти ставить не стоило.

Вывод УАФ четко показал, что арбитр ошибся – нужно было позволить продолжать игру.

Сообщается, что такая трактовка вызвала недоумение украинских рефери, что может повлиять на дальнейшие решения в матчах чемпионата Украины.

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Никола Риццоли судейство чемпионат Украины по футболу пенальти Комитет арбитров УАФ Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия - Рух
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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