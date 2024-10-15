ВИДЕО. «Какой драйв». Костюк подбила итоги сезона 2024 года

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 17) поделилась видео в своем Instagram, в котором подвела итоги сезона 2024 года:

«Сезон 2024 года в прошлом. Какой драйв. Было много трудных и сложных моментов, равно как и счастливых, но мы бы не хотели, чтобы было иначе.



Для всего этого нужна настоящая командная работа, и наша команда действительно единственная в своем роде. Спасибо, спасибо, спасибо.



Огромное спасибо за то, что мы разделили все это с каждым из вас. Джола, Королина, Артур, Джордж, Мандю. Вы, просто супер».

В этом году Костюк дважды сыграла в финалах на турнирах WTA 500: в Сан-Диего она уступила Кэти Бултер, а в Штутгарте проиграла Елене Рыбакиной.



Украинка сыграла в четвертьфинале Australian Open и Олимпиаде в Париже, а также дошла до полуфинала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Марта начала текущий сезоне на 38-й строчке, а в середине года дебютировала в топ-20. Ее лучшим результатом является 16-я позиция.

Ранее Костюк снялась с соревнований в Нинбо и Токио.

ВИДЕО. Костюк подбила итоги сезона 2024 года