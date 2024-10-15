ВИДЕО. «Какой драйв». Костюк подбила итоги сезона 2024 года
Видимо, Марта в этом году больше на соревнованиях не выступит
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 17) поделилась видео в своем Instagram, в котором подвела итоги сезона 2024 года:
«Сезон 2024 года в прошлом. Какой драйв. Было много трудных и сложных моментов, равно как и счастливых, но мы бы не хотели, чтобы было иначе.
Для всего этого нужна настоящая командная работа, и наша команда действительно единственная в своем роде. Спасибо, спасибо, спасибо.
Огромное спасибо за то, что мы разделили все это с каждым из вас. Джола, Королина, Артур, Джордж, Мандю. Вы, просто супер».
В этом году Костюк дважды сыграла в финалах на турнирах WTA 500: в Сан-Диего она уступила Кэти Бултер, а в Штутгарте проиграла Елене Рыбакиной.
Украинка сыграла в четвертьфинале Australian Open и Олимпиаде в Париже, а также дошла до полуфинала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Марта начала текущий сезоне на 38-й строчке, а в середине года дебютировала в топ-20. Ее лучшим результатом является 16-я позиция.
Ранее Костюк снялась с соревнований в Нинбо и Токио.
ВИДЕО. Костюк подбила итоги сезона 2024 года
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Признание получил наставник «Реала» Карло Анчелотти
Итальянский теннисист рассказал о своих эмоциях после победы
Ну, наші очікування - наші проблеми. Головне, що сама Марта всім задоволена)