Первая ракетка Украины снялась с очередного турнира WTA 500 в Азии

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 17) не выступит на хардовом турнире WTA 500 в Токио, Япония.

22-летняя украинка снялась с соревнований. Причины такое решения не указываются.

Ранее стало известно, что Костюк также не сыграет на 500-тысячнике в Нинбо (Китай), который стартует с понедельника, 14 октября.

Турнир в Токио пройдет с 21 по 27 октября.