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  4. Первая ракетка Украины снялась с очередного турнира WTA 500 в Азии
WTA
12 октября 2024, 18:23 |
688
2

Первая ракетка Украины снялась с очередного турнира WTA 500 в Азии

Марта Костюк не выступит на соревнованиях в Токио, Япония

12 октября 2024, 18:23 |
688
2
Первая ракетка Украины снялась с очередного турнира WTA 500 в Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 17) не выступит на хардовом турнире WTA 500 в Токио, Япония.

22-летняя украинка снялась с соревнований. Причины такое решения не указываются.

Ранее стало известно, что Костюк также не сыграет на 500-тысячнике в Нинбо (Китай), который стартует с понедельника, 14 октября.

Турнир в Токио пройдет с 21 по 27 октября.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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introvert
Залишається взнати новину про те, що й Марта завершила сезон)
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Muskrat2
Та вона давно втікла з Азії, втомилась сильно.
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