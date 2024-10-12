WTA12 октября 2024, 18:23 |
688
2
Первая ракетка Украины снялась с очередного турнира WTA 500 в Азии
Марта Костюк не выступит на соревнованиях в Токио, Япония
12 октября 2024, 18:23 |
688
2
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 17) не выступит на хардовом турнире WTA 500 в Токио, Япония.
22-летняя украинка снялась с соревнований. Причины такое решения не указываются.
Ранее стало известно, что Костюк также не сыграет на 500-тысячнике в Нинбо (Китай), который стартует с понедельника, 14 октября.
Турнир в Токио пройдет с 21 по 27 октября.
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Залишається взнати новину про те, що й Марта завершила сезон)
Та вона давно втікла з Азії, втомилась сильно.
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