Костюк не выступит на турнире в Нинбо

Украинская теннисистка Марта Костюк (№17 WTA) не примет участие в турнире WTA 500, который на будущей неделе состоится в Нинбо (Китай).

22-летняя украинка изначально значилась среди участников будущего соревнования.

В основной сетке турнира Костюк заменит британка Кэти Бултер (№34 WTA).

Напомним, на этой неделе Марта Костюк в двух сетах уступила Коко Гофф в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане.

Ранее сообщалось, что украинка Юлия Стародубцева узнала соперницу по квалификации турнира в Нинбо.