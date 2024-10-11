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WTA
11 октября 2024, 15:14 | Обновлено 11 октября 2024, 15:23
136
0

Костюк не выступит на турнире в Нинбо

Марта от участия отказалась

11 октября 2024, 15:14 | Обновлено 11 октября 2024, 15:23
136
0
Костюк не выступит на турнире в Нинбо
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№17 WTA) не примет участие в турнире WTA 500, который на будущей неделе состоится в Нинбо (Китай).

22-летняя украинка изначально значилась среди участников будущего соревнования.

В основной сетке турнира Костюк заменит британка Кэти Бултер (№34 WTA).

Напомним, на этой неделе Марта Костюк в двух сетах уступила Коко Гофф в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане.

Ранее сообщалось, что украинка Юлия Стародубцева узнала соперницу по квалификации турнира в Нинбо.

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WTA Нинбо Марта Костюк Кэти Бултер
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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