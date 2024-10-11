WTA11 октября 2024, 15:14 | Обновлено 11 октября 2024, 15:23
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Костюк не выступит на турнире в Нинбо
Марта от участия отказалась
11 октября 2024, 15:14 | Обновлено 11 октября 2024, 15:23
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№17 WTA) не примет участие в турнире WTA 500, который на будущей неделе состоится в Нинбо (Китай).
22-летняя украинка изначально значилась среди участников будущего соревнования.
В основной сетке турнира Костюк заменит британка Кэти Бултер (№34 WTA).
Напомним, на этой неделе Марта Костюк в двух сетах уступила Коко Гофф в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане.
Ранее сообщалось, что украинка Юлия Стародубцева узнала соперницу по квалификации турнира в Нинбо.
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