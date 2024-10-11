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WTA
11 октября 2024, 15:00 | Обновлено 11 октября 2024, 15:07
246
0

Стародубцева узнала соперницу по квалификации турнира в Нинбо

Юлия получила третий номер посева

11 октября 2024, 15:00 | Обновлено 11 октября 2024, 15:07
246
0
Стародубцева узнала соперницу по квалификации турнира в Нинбо
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№79 WTA) получила третий номер посева в квалификации турнира WTA 500, который состоится в Нинбо (Китай).

В первом раунде отбора 24-летняя украинка сыграет против китаянки Ю Сяоди (№279 WTA).

Ранее, напомним, Юлия Стародубцева в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказала о своем молодом человеке и пояснила его роль в ее профессиональной карьере.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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