Стародубцева узнала соперницу по квалификации турнира в Нинбо

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№79 WTA) получила третий номер посева в квалификации турнира WTA 500, который состоится в Нинбо (Китай).

В первом раунде отбора 24-летняя украинка сыграет против китаянки Ю Сяоди (№279 WTA).

Ранее, напомним, Юлия Стародубцева в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказала о своем молодом человеке и пояснила его роль в ее профессиональной карьере.