Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сборная Украины – это роддом. Почему сложно Реброву?»
Лига наций
15 октября 2024, 19:58 |
891
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сборная Украины – это роддом. Почему сложно Реброву?»

Экс-игрок сборной Украины отреагировал на ничью с чехами

15 октября 2024, 19:58 |
891
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сборная Украины – это роддом. Почему сложно Реброву?»
Виктор Леоненко

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко отреагировал на этот матч.

«Сборную Украины я уже называю «роддомом», потому что моменты и голы мы рождаем. Но игра была равная, ничейная и скучная.

Самое главное, и это минус для Реброва, что все наши лидеры, как они сами себя называют, играли одинаково с Чехией, хотя там звезд нет.

Вот почему сложно Реброву? Потому что наши так называемые лидеры абсолютно не помогают тренеру! Я вчера вообще не видел лидеров на поле, все были одинаковыми!

Ребров говорит, что мы много создали моментов, но я так не считаю. Значит, кто-то из нас лукавит, и это точно не я. Если кто-то из центра поля во вратаря ударил, то это не момент», – сказал Леоненко.

По теме:
«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
Для Реброва. Вацко назвал игроков, которые должны дебютировать в сборной
Тренер сборной Португалии: «Роналду не играет так, будто ему 39 лет»
Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Украина - Чехия
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Футбол | 14 октября 2024, 20:30 109
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии

Поединок 4-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 14 октября во Вроцлаве и начнется в 21:45

Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Футбол | 15 октября 2024, 06:23 3
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4

Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

Довбик и Цыганков сорвали трансфер россиянина в Жирону. Известны детали
Футбол | 15.10.2024, 19:39
Довбик и Цыганков сорвали трансфер россиянина в Жирону. Известны детали
Довбик и Цыганков сорвали трансфер россиянина в Жирону. Известны детали
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Футбол | 15.10.2024, 14:17
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Бокс | 15.10.2024, 08:06
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Вітя як завжди правий.!!! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 3
Бокс
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 12
Бокс
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
14.10.2024, 07:42 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем