Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сборная Украины – это роддом. Почему сложно Реброву?»

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко отреагировал на этот матч.

«Сборную Украины я уже называю «роддомом», потому что моменты и голы мы рождаем. Но игра была равная, ничейная и скучная.

Самое главное, и это минус для Реброва, что все наши лидеры, как они сами себя называют, играли одинаково с Чехией, хотя там звезд нет.

Вот почему сложно Реброву? Потому что наши так называемые лидеры абсолютно не помогают тренеру! Я вчера вообще не видел лидеров на поле, все были одинаковыми!

Ребров говорит, что мы много создали моментов, но я так не считаю. Значит, кто-то из нас лукавит, и это точно не я. Если кто-то из центра поля во вратаря ударил, то это не момент», – сказал Леоненко.