EA Sports FC13 октября 2024, 21:34 |
1168
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ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
Карточка Артема для события Total Rush оценена общим баллом 86
13 октября 2024, 21:34 |
1168
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27-летний украинский форвард Артем Довбик получил новую карточку в игре EA Sports FC 25.
Уникальная карточка Артема вышла для события Total Rush. Рейтинг украинца – 86.
Стандартная карта Довбика в футбольном симуляторе имеет рейтинг 84. У Артема наибольший показатель среди всех действующих украинских игроков.
Ранее сообщалось, что Довбик не тренировался вместе со сборной Украины перед матчем 4-го тура Лиги наций против Чехии.
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
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