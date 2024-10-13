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  4. ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
EA Sports FC
13 октября 2024, 21:34 |
1168
0

ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг

Карточка Артема для события Total Rush оценена общим баллом 86

13 октября 2024, 21:34 |
1168
0
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард Артем Довбик получил новую карточку в игре EA Sports FC 25.

Уникальная карточка Артема вышла для события Total Rush. Рейтинг украинца – 86.

Стандартная карта Довбика в футбольном симуляторе имеет рейтинг 84. У Артема наибольший показатель среди всех действующих украинских игроков.

Ранее сообщалось, что Довбик не тренировался вместе со сборной Украины перед матчем 4-го тура Лиги наций против Чехии.

ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг

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EA Sports FC Артем Довбик киберспорт Рома Рим сборная Украины по футболу фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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