27-летний украинский форвард Артем Довбик получил новую карточку в игре EA Sports FC 25.

Уникальная карточка Артема вышла для события Total Rush. Рейтинг украинца – 86.

Стандартная карта Довбика в футбольном симуляторе имеет рейтинг 84. У Артема наибольший показатель среди всех действующих украинских игроков.

Ранее сообщалось, что Довбик не тренировался вместе со сборной Украины перед матчем 4-го тура Лиги наций против Чехии.

ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг