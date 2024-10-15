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15 октября 2024, 19:59 | Обновлено 15 октября 2024, 20:15
304
0

ВИДЕО. Сын легендарного Марсело показал отцу технику

Ветерану футбола уже надо учиться у сына

15 октября 2024, 19:59 | Обновлено 15 октября 2024, 20:15
304
0
ВИДЕО. Сын легендарного Марсело показал отцу технику
Transfermarkt. Марсело

36-летний экс-игрок мадридского «Реала» Марсело показал, как проводит время вместе с сыном. 9-летний Лиам продемонстрировал своему отцу современную технику молодого поколения и пробросил мяч между ногами своего отца.

Видео в соцсетях сразу стало вирусным, а некоторые в шутку предложили «Флуминенсе» заменить отца на сына в основном составе.

Марсело играл 15 лет за королевский клуб на позиции защитника. В различных турнирах за «Реал» он провел 538 матчей. Марсело 5 раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и 3 раза брал Суперкубок УЕФА.

Сейчас Марсело выступает за «Флуминенсе». В текущем сезоне на счету левого защитника 15 выходов на поле и один забитый мяч.

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Марсело lifestyle Реал Мадрид
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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