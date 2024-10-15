Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Португалии: «Роналду не играет так, будто ему 39 лет»
Лига наций
15 октября 2024, 19:50 |
332
0

Тренер сборной Португалии: «Роналду не играет так, будто ему 39 лет»

Мартинес не нарадуется на лидера сборной

15 октября 2024, 19:50 |
332
0
Тренер сборной Португалии: «Роналду не играет так, будто ему 39 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес продолжит вызывать Криштиану Роналду в национальную команду, несмотря на то, что игроку 39 лет.

«В случае с Роналду возраст не имеет значения. Он не играет так, словно ему 39 лет. Сейчас Криштиану чувствует себя и играет очень хорошо. Мы понимаем, какая знаковая у него карьера».

«Количество голов, трофеи, рекорды. И с ним легко работать, потому что он отдает всего себя для победы», – сказал Мартинес.

Португалия в нынешнем розыгрыше Лиги наций выиграла три матча, а Роналду в каждом забил по голу.

По теме:
«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сборная Украины – это роддом. Почему сложно Реброву?»
«Не знает правил»: Леоненко раскритиковал защитника сборной Украины
сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Роберто Мартинес Лига наций
Иван Зинченко Источник: Reuters
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Футбол | 14 октября 2024, 20:30 109
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии

Поединок 4-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 14 октября во Вроцлаве и начнется в 21:45

Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Футбол | 15 октября 2024, 18:46 6
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами

Экс-игрок «Динамо» выделил Артема Довбика

Не Мудрик и Довбик. Федорчук назвал игрока матча Украина – Чехия
Футбол | 15.10.2024, 19:16
Не Мудрик и Довбик. Федорчук назвал игрока матча Украина – Чехия
Не Мудрик и Довбик. Федорчук назвал игрока матча Украина – Чехия
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Футбол | 15.10.2024, 06:23
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Футбол | 15.10.2024, 01:16
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 3
Бокс
Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде рассказал, кто лучше: Усик или Фьюри
Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде рассказал, кто лучше: Усик или Фьюри
15.10.2024, 00:59
Бокс
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 2
Бокс
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
14.10.2024, 07:42 12
Футбол
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
14.10.2024, 01:48 1
Футбол
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
14.10.2024, 04:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем