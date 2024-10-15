Тренер сборной Португалии: «Роналду не играет так, будто ему 39 лет»

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес продолжит вызывать Криштиану Роналду в национальную команду, несмотря на то, что игроку 39 лет.

«В случае с Роналду возраст не имеет значения. Он не играет так, словно ему 39 лет. Сейчас Криштиану чувствует себя и играет очень хорошо. Мы понимаем, какая знаковая у него карьера».

«Количество голов, трофеи, рекорды. И с ним легко работать, потому что он отдает всего себя для победы», – сказал Мартинес.

Португалия в нынешнем розыгрыше Лиги наций выиграла три матча, а Роналду в каждом забил по голу.