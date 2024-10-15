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  4. Довбик и Цыганков сорвали трансфер россиянина в Жирону. Известны детали
Испания
15 октября 2024, 19:39 |
1793
0

Довбик и Цыганков сорвали трансфер россиянина в Жирону. Известны детали

Каталонцы интересовались Константином Тюкавиным

15 октября 2024, 19:39 |
1793
0
Довбик и Цыганков сорвали трансфер россиянина в Жирону. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Каталонская «Жирона» летом 2024 года проявляла интерес к игроку московского «Динамо» Константину Тюкавину.

Однако трансфер так и не состоялся. Агент Тюкавина сообщил, что против этого трансфера категорически выступили Виктор Цыганков и Артем Довбик, который тогда представлял каталонцев.

Довбик летом 2024 года перешел в «Рому». Цыганков продолжает играть за каталонский клуб.

Сейчас «Жирона» занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 12 очков в девяти турах.

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Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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