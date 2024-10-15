Довбик и Цыганков сорвали трансфер россиянина в Жирону. Известны детали

Каталонская «Жирона» летом 2024 года проявляла интерес к игроку московского «Динамо» Константину Тюкавину.

Однако трансфер так и не состоялся. Агент Тюкавина сообщил, что против этого трансфера категорически выступили Виктор Цыганков и Артем Довбик, который тогда представлял каталонцев.

Довбик летом 2024 года перешел в «Рому». Цыганков продолжает играть за каталонский клуб.

Сейчас «Жирона» занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 12 очков в девяти турах.