Испания15 октября 2024, 19:39 |
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Довбик и Цыганков сорвали трансфер россиянина в Жирону. Известны детали
Каталонцы интересовались Константином Тюкавиным
15 октября 2024, 19:39 |
1793
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Каталонская «Жирона» летом 2024 года проявляла интерес к игроку московского «Динамо» Константину Тюкавину.
Однако трансфер так и не состоялся. Агент Тюкавина сообщил, что против этого трансфера категорически выступили Виктор Цыганков и Артем Довбик, который тогда представлял каталонцев.
Довбик летом 2024 года перешел в «Рому». Цыганков продолжает играть за каталонский клуб.
Сейчас «Жирона» занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 12 очков в девяти турах.
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