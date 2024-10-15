Урсу проиграл в первом круге «челленджера», но в Китае останется

27-летний теннисист Вадим Урсу не сумел пройти во второй круг на «челленджере» в Шэньчжэне (Китай), уступив австралийскому теннисисту Джеймсу Маккейбу со счетом 6:2, 3:6, 3:6.

Украинец очень хорошо начал поединок и уверенно выиграл первый сет со счетом 6:2. Однако далее инициативу перехватил соперник. Маккейб выиграл два сета с результатом 3:6, 3:6.

Поединок длился чуть менее двух часов на грунте.

Тем не менее Урсу не выбыл из турнира, ведь его ждет парный разряд, где он сыграет в тандеме с казахом Григорием Ломакиным. В первом круге им будут противостоять Уго Бланше (Франция) и Билли Харрис (Великобритания).

🏆 ATP Challenger Tour 100. 🇨🇳Шеньчжень (Китай). Хард. 1/16 фіналу

🇺🇦 Вадим Урсу – 🇦🇺 Джеймс Маккейбу (Австралия) – 6:2, 3:6, 3:6