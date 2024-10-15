Бавария готовит новый контракт для резервиста Нойера

Мюнхенская «Бавария» готова предложить новый контракт немецкому голкиперу Свену Ульрайху, ныне являющемуся резервистом Мануэля Нойера.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, будущее 36-летнего немца в Мюнхене зависит от обновления соглашения с Мануэлем Нойером и ухода Даниэля Переца в аренду. Если первый продлит свой контракт, то временное изменение клубной прописки вторым будет очень вероятным.

Отмечается, что руководство мюнхенцев предложит контракт до завершения сезона 2025/26. Нынешнее соглашение между клубом и голкипером рассчитано до конца 2025 года.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» хочет бесплатно забрать звезду «Баварии», но на футболиста также претендует мадридский «Реал».