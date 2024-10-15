Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария готовит новый контракт для резервиста Нойера
Германия
15 октября 2024, 19:31 | Обновлено 15 октября 2024, 19:32
247
0

Бавария готовит новый контракт для резервиста Нойера

Свен Ульрайх может остаться в «Баварии» до конца сезона 2025/26

15 октября 2024, 19:31 | Обновлено 15 октября 2024, 19:32
247
0
Бавария готовит новый контракт для резервиста Нойера
Getty Images/Global Images Ukraine. Свен Ульрайх

Мюнхенская «Бавария» готова предложить новый контракт немецкому голкиперу Свену Ульрайху, ныне являющемуся резервистом Мануэля Нойера.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, будущее 36-летнего немца в Мюнхене зависит от обновления соглашения с Мануэлем Нойером и ухода Даниэля Переца в аренду. Если первый продлит свой контракт, то временное изменение клубной прописки вторым будет очень вероятным.

Отмечается, что руководство мюнхенцев предложит контракт до завершения сезона 2025/26. Нынешнее соглашение между клубом и голкипером рассчитано до конца 2025 года.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» хочет бесплатно забрать звезду «Баварии», но на футболиста также претендует мадридский «Реал».

По теме:
Кейн отреагировал на возможное назначение Тухеля тренером сборной Англии
МЮ хочет бесплатно забрать звезду Баварии – придется конкурировать с Реалом
Манчестер Юнайтед нацелился на двух ключевых игроков Баварии
Свен Ульрайх Мануэль Нойер Бавария
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Главная проблема этой сборной»: Цыганык разнес звезду сборной Украины
Футбол | 15 октября 2024, 16:03 18
«Главная проблема этой сборной»: Цыганык разнес звезду сборной Украины
«Главная проблема этой сборной»: Цыганык разнес звезду сборной Украины

Украинский журналист резюмировал матч Украины против Чехии

«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
Футбол | 15 октября 2024, 20:11 0
«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины

Команда может как быть первой, так и стать последней

Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Футбол | 15.10.2024, 03:40
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Футбол | 15.10.2024, 06:23
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Бокс | 15.10.2024, 08:06
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
14.10.2024, 01:48 1
Футбол
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
14.10.2024, 10:09
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем