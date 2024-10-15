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Англия
15 октября 2024, 18:37 | Обновлено 15 октября 2024, 18:41
203
0

МЮ хочет бесплатно забрать звезду Баварии – придется конкурировать с Реалом

Альфонсо Дэвис планирует сменить клубную прописку

15 октября 2024, 18:37 | Обновлено 15 октября 2024, 18:41
203
0
МЮ хочет бесплатно забрать звезду Баварии – придется конкурировать с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, контракт которого истекает уже следующим летом.

Как пишет журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, «красные дьяволы» попытаются бесплатно забрать канадского защитника, предложив ему солидные условия личного контракта.

Отмечается, что английскому гранду придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны мадридского Реала, который уже давно следит за защитником сборной Канады.

Напомним, в нынешнем сезоне Альфонсо Дэвис принял участие в восьми матчах «Баварии» во всех турнирах, в которых он записал на свой счет один ассист.

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Альфонсо Дэвис Бавария Реал Мадрид Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник
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