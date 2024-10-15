ВИДЕО. Анатолий ТРУБИН: «Осадок остался. Мог быть идеальный сбор Украины»

По итогам матча Лиги наций с Чехией (1:1) лучшими игроками сборной Украины стали вратарь Анатолий Трубин и хавбек Иван Калюжный, который провел первый сбор в составе национальной команды.

Трубин оценил результаты команды.

«Очень рад за Ваню. Первый сбор и хорошо себя показал, поэтому я только «за», чтобы он был всегда Львом матча. И будет идеально, если будем побеждать. Мог быть идеальный сбор, если бы победили с Чехией».

«Тогда месяц был бы с двумя победами. Осадок остался, очень хотелось выиграть», – сказал Трубин.