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  4. ВИДЕО. Анатолий ТРУБИН: «Осадок остался. Мог быть идеальный сбор Украины»
Сборная УКРАИНЫ
15 октября 2024, 16:12 | Обновлено 15 октября 2024, 16:58
592
0

ВИДЕО. Анатолий ТРУБИН: «Осадок остался. Мог быть идеальный сбор Украины»

Вратарь – один из героев встречи

15 октября 2024, 16:12 | Обновлено 15 октября 2024, 16:58
592
0
ВИДЕО. Анатолий ТРУБИН: «Осадок остался. Мог быть идеальный сбор Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

По итогам матча Лиги наций с Чехией (1:1) лучшими игроками сборной Украины стали вратарь Анатолий Трубин и хавбек Иван Калюжный, который провел первый сбор в составе национальной команды.

Трубин оценил результаты команды.

«Очень рад за Ваню. Первый сбор и хорошо себя показал, поэтому я только «за», чтобы он был всегда Львом матча. И будет идеально, если будем побеждать. Мог быть идеальный сбор, если бы победили с Чехией».

«Тогда месяц был бы с двумя победами. Осадок остался, очень хотелось выиграть», – сказал Трубин.

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Украина - Чехия Анатолий Трубин Иван Калюжный
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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