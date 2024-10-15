Сборная УКРАИНЫ15 октября 2024, 16:12 | Обновлено 15 октября 2024, 16:58
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ВИДЕО. Анатолий ТРУБИН: «Осадок остался. Мог быть идеальный сбор Украины»
Вратарь – один из героев встречи
15 октября 2024, 16:12 | Обновлено 15 октября 2024, 16:58
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По итогам матча Лиги наций с Чехией (1:1) лучшими игроками сборной Украины стали вратарь Анатолий Трубин и хавбек Иван Калюжный, который провел первый сбор в составе национальной команды.
Трубин оценил результаты команды.
«Очень рад за Ваню. Первый сбор и хорошо себя показал, поэтому я только «за», чтобы он был всегда Львом матча. И будет идеально, если будем побеждать. Мог быть идеальный сбор, если бы победили с Чехией».
«Тогда месяц был бы с двумя победами. Осадок остался, очень хотелось выиграть», – сказал Трубин.
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