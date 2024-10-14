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14 октября 2024, 10:57 | Обновлено 14 октября 2024, 10:58
514
0

Роналду выпустил коллекцию часов стоимостью 1,2 миллиона евро

Португалец вдохновился своей карьерой

14 октября 2024, 10:57 | Обновлено 14 октября 2024, 10:58
514
0
Роналду выпустил коллекцию часов стоимостью 1,2 миллиона евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Один из лучших футболистов всех времен Криштиану Роналду в сотрудничестве со знаменитым брендом Jacob&Co представил собственную коллекцию часов.

Роналду и Jacob&Co подняли свое сотрудничество на более высокий уровень, а их отношения развивались в течение последних двух десятилетий, поскольку португалец находился на пике своей футбольной карьеры.

Одним из выдающихся образцов этого сотрудничества являются Twin Turbo Furious Baguette, уникальные часы, которые Джейкоб Арабо лично доставил Криштиану Роналду. Эти часы, выпущенные ограниченным тиражом, оцениваются во впечатляющую сумму в 1,2 миллиона евро, пишет BeinSports.

Кроме того, коллекция Jacob&Co x CR7 Epic специально разработана, чтобы отразить индивидуальность и бренд Криштиану Роналду. В эту линейку входят две модели: Flight of CR7 и Heart of CR7, обе с корпусом диаметром 44 мм и уникальными деталями, отсылающими к португальской звезде.

Часы имеют скелетонированный механизм с эффектной архитектурой, где две вертикальные колонны символизируют Роналду и его знаменитый бренд CR7. На одной колонне изображен игрок в разных позах, а на другой – логотип CR7 и подпись Роналду.

Дизайн также включает в себя такие изящные детали, как крышка бочки в форме футбольного мяча и изображение Роналду в его культовой футболке с номером 7, напечатанное золотом на задней крышке из сапфирового стекла.

Эта коллекция не только отражает вкус к роскоши и инновационному дизайну, но также отражает суть карьеры и личности Криштиану Роналду.

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Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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