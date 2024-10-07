Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новое достижение. Роналду первым в истории забил голы в 600 матчах
Португалия
07 октября 2024, 03:00 | Обновлено 07 октября 2024, 03:10
206
0

Новое достижение. Роналду первым в истории забил голы в 600 матчах

У Криштиану очередной рекорд

07 октября 2024, 03:00 | Обновлено 07 октября 2024, 03:10
206
0
Новое достижение. Роналду первым в истории забил голы в 600 матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, которому удалось отметиться голами в 600 различных матчах на высшем уровне за всю свою карьеру.

Как утверждает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), это случилось 5 октября в матче 6-го тура саудовской Про-Лиги, в котором «Аль-Наср» с голом Роналду обыграл «Аль-Орубу» со счетом 3:0.

Сообщается, что ближайшим преследователем Роналду является аргентинский нападающий Лионель Месси (556). Замыкает тройку Ромарио (479).

Ранее, напомним, стало известно, что гол Криштиану Роналду в ворота «Аль-Орубы» стал для португальца 905-м в карьере, что является мировым рекордом.

По теме:
ВИДЕО. Роналду унизил Месси, но фаны высмеяли Криштиану. Вот что произошло!
ВИДЕО. Роналду забил 905-й гол в карьере. КриРо помог Аль-Насру победить
Роналду просит руководство «Аль-Насра» подписать де Брюйне
рекорд Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Юрій Остроумов Источник: IFFHS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
Футбол | 06 октября 2024, 10:31 0
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление

Итальянец рассчитывает на внутренний резерв

Шахтеру интересен хавбек Железничара, которого называют арабским Гуллитом
Футбол | 06 октября 2024, 23:05 9
Шахтеру интересен хавбек Железничара, которого называют арабским Гуллитом
Шахтеру интересен хавбек Железничара, которого называют арабским Гуллитом

«Горняки» могут подписать весьма экзотического как для себя легионера

В Лондоне не оценили игру Мудрика в матче против Ноттингем Форест
Футбол | 07.10.2024, 02:22
В Лондоне не оценили игру Мудрика в матче против Ноттингем Форест
В Лондоне не оценили игру Мудрика в матче против Ноттингем Форест
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
Футбол | 06.10.2024, 13:03
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
Трубин ушел в раздевалку. Матч Насьонал – Бенфика прерван. Что случилось?
Футбол | 06.10.2024, 20:50
Трубин ушел в раздевалку. Матч Насьонал – Бенфика прерван. Что случилось?
Трубин ушел в раздевалку. Матч Насьонал – Бенфика прерван. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
05.10.2024, 21:40 23
Футбол
Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае
Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае
05.10.2024, 15:34 11
Теннис
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 13
Футбол
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
05.10.2024, 08:05
Бокс
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 1
Футбол
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем