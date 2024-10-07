Новое достижение. Роналду первым в истории забил голы в 600 матчах
У Криштиану очередной рекорд
Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, которому удалось отметиться голами в 600 различных матчах на высшем уровне за всю свою карьеру.
Как утверждает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), это случилось 5 октября в матче 6-го тура саудовской Про-Лиги, в котором «Аль-Наср» с голом Роналду обыграл «Аль-Орубу» со счетом 3:0.
Сообщается, что ближайшим преследователем Роналду является аргентинский нападающий Лионель Месси (556). Замыкает тройку Ромарио (479).
Ранее, напомним, стало известно, что гол Криштиану Роналду в ворота «Аль-Орубы» стал для португальца 905-м в карьере, что является мировым рекордом.
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