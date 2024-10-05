Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду забил 905-й гол в карьере. КриРо помог Аль-Насру победить
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
05.10.2024 18:15 – FT 3 : 0
Аль-Оруба
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
05 октября 2024, 21:11 | Обновлено 05 октября 2024, 21:28
396
3

ВИДЕО. Роналду забил 905-й гол в карьере. КриРо помог Аль-Насру победить

Состоялся матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии

05 октября 2024, 21:11 | Обновлено 05 октября 2024, 21:28
396
3
ВИДЕО. Роналду забил 905-й гол в карьере. КриРо помог Аль-Насру победить
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, состоялся матч шестого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср» принимал на домашнем поле «Аль-Оруба». Хозяева победили 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Аль-Насра» вышел легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, который забил на 17-й минуте. Для Роналду это 905-й гол в профессиональной карьере – это мировой рекорд. За «Аль-Наср» дважды забил также Садио Мане.

Роналду провел в этом сезоне за «Аль-Наср» в чемпионате шесть матчей – забил пять голов и сделал два ассиста. «Аль-Наср» занимает в турнирной таблице чемпионата третью строчку с 14 очками.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 6-й тур, 5 октября.

Аль-Наср – Аль-Оруба – 3:0
Голы: Роналду, 17, Мане, 29, 71.

ВИДЕО. Как забил Роналду

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
По теме:
Александрия – Рух – 1:1. Ротань и Ко – лидеры, пенальти на 99-й. Видеообзор
Эспаньол – Мальорка – 2:1. Видео голов и обзор матча
Роналду просит руководство «Аль-Насра» подписать де Брюйне
Аль-Оруба Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Садио Мане видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Футбол | 05 октября 2024, 19:52 19
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре

Тарас Степаненко и Владимир Бражко получили травмы

«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
Бокс | 05 октября 2024, 08:05 0
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика

Тайсон жаждет боя с Энтони Джошуа

У игрока Вереса подозрение на разрыв крестообразной связки колена
Футбол | 05.10.2024, 21:06
У игрока Вереса подозрение на разрыв крестообразной связки колена
У игрока Вереса подозрение на разрыв крестообразной связки колена
Майк Тайсон назвал боксера с лучшим подбородком. Он дрался с Кличко
Бокс | 05.10.2024, 00:30
Майк Тайсон назвал боксера с лучшим подбородком. Он дрался с Кличко
Майк Тайсон назвал боксера с лучшим подбородком. Он дрался с Кличко
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Бокс | 05.10.2024, 00:14
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_Quantum19_
Непогано. Світовий рекорд є світовим рекордом.
Ответить
+1
Bohum
Там що не гол, то з пеналдо.
Ответить
0
vazazh
Як назва команди, так і сказав один з видатних діючих футболістів - насру на рон, чи-крірона. Гівна повнеу кучу йому на голову.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
03.10.2024, 16:05
Бокс
А как же Лунин? Ман Сити хочет подписать вратаря-героя матча против Реала
А как же Лунин? Ман Сити хочет подписать вратаря-героя матча против Реала
04.10.2024, 11:30 4
Футбол
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
03.10.2024, 18:21 1
Бокс
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
05.10.2024, 07:47 11
Футбол
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
05.10.2024, 08:33 10
Футбол
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
04.10.2024, 07:33
Футзал
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
04.10.2024, 07:05 41
Футбол
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
05.10.2024, 11:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем