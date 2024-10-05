ВИДЕО. Роналду забил 905-й гол в карьере. КриРо помог Аль-Насру победить

Сегодня, состоялся матч шестого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср» принимал на домашнем поле «Аль-Оруба». Хозяева победили 3:0.

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В стартовом составе «Аль-Насра» вышел легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, который забил на 17-й минуте. Для Роналду это 905-й гол в профессиональной карьере – это мировой рекорд. За «Аль-Наср» дважды забил также Садио Мане.

Роналду провел в этом сезоне за «Аль-Наср» в чемпионате шесть матчей – забил пять голов и сделал два ассиста. «Аль-Наср» занимает в турнирной таблице чемпионата третью строчку с 14 очками.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 6-й тур, 5 октября.

Аль-Наср – Аль-Оруба – 3:0

Голы: Роналду, 17, Мане, 29, 71.

ВИДЕО. Как забил Роналду