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Англия
13 октября 2024, 20:25 | Обновлено 13 октября 2024, 20:36
74
0

Манчестер Юнайтед готов продать зимой Магуайра

Английского защитника оценивают в 10 миллионов евро

13 октября 2024, 20:25 | Обновлено 13 октября 2024, 20:36
74
0
Манчестер Юнайтед готов продать зимой Магуайра
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

31-летний английский защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр может покинуть команду зимой. Как сообщает издание Transfer News красные дьяволы рассмотрят все предложения, которые будут превышать 10 миллионов евро.

Магуайр перешел в Манчестер Юнайтед в 2019 году из Лестера за 50 миллионов евро.

Гарри известен не только своими безупречными выступлениями за английский клуб, а и за то, что очень часто на свой счет записывает голы в собственные ворота.

В новом сезоне Магуайр уже выходил на футбольное поле 5 раз в АПЛ и дважды в Лиге Европы.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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