Манчестер Юнайтед готов продать зимой Магуайра

31-летний английский защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр может покинуть команду зимой. Как сообщает издание Transfer News красные дьяволы рассмотрят все предложения, которые будут превышать 10 миллионов евро.

Магуайр перешел в Манчестер Юнайтед в 2019 году из Лестера за 50 миллионов евро.

Гарри известен не только своими безупречными выступлениями за английский клуб, а и за то, что очень часто на свой счет записывает голы в собственные ворота.

В новом сезоне Магуайр уже выходил на футбольное поле 5 раз в АПЛ и дважды в Лиге Европы.

🚨 Manchester United are willing to listen to offers of just £10m to sell Harry Maguire in January.



(Source: Daily Star) pic.twitter.com/58JPgpWLLr