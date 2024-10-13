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Нидерланды
13 октября 2024, 16:55 | Обновлено 13 октября 2024, 17:08
287
0

Звонок Беллингему. Игрок Утрехта осуществил мечту больного мальчика

Огайо выступал с Беллингемом за молодежную сборную Англии

13 октября 2024, 16:55 | Обновлено 13 октября 2024, 17:08
287
0
Звонок Беллингему. Игрок Утрехта осуществил мечту больного мальчика
Transfermarkt. Ноа Огайо

Игроки молодежной сборной Нидерландов посетили больных детей в госпитале. Во время этого один из юных болельщиков рассказал форварду Ноа Огайо, что является фанатом Джуда Беллингема.

Огайо решил, что мечты детей должны сбываться, и предложил парню позвонить своему кумиру и поговорить с ним.

Джуд Беллингем не отказал ребенку и пообщался с ним.

Огайо и Беллингем знакомы по молодежной сборной Англии до 16 лет, за которую они выступали. Позже Ноа решил присоединиться к национальной сборной Нидерландов.

С 2024 года форвард выступает за «Утрехт».

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Джуд Беллингем сборная Нидерландов по футболу U-21 больница
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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