Звонок Беллингему. Игрок Утрехта осуществил мечту больного мальчика

Игроки молодежной сборной Нидерландов посетили больных детей в госпитале. Во время этого один из юных болельщиков рассказал форварду Ноа Огайо, что является фанатом Джуда Беллингема.

Огайо решил, что мечты детей должны сбываться, и предложил парню позвонить своему кумиру и поговорить с ним.

Джуд Беллингем не отказал ребенку и пообщался с ним.

Огайо и Беллингем знакомы по молодежной сборной Англии до 16 лет, за которую они выступали. Позже Ноа решил присоединиться к национальной сборной Нидерландов.

С 2024 года форвард выступает за «Утрехт».

A very special moment in the @prinsesmaximac 🥹🧡@noahohio9 & @BellinghamJude 🙏#NothingLikeOranje pic.twitter.com/zQZ0CCnjXN