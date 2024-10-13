Звонок Беллингему. Игрок Утрехта осуществил мечту больного мальчика
Огайо выступал с Беллингемом за молодежную сборную Англии
Игроки молодежной сборной Нидерландов посетили больных детей в госпитале. Во время этого один из юных болельщиков рассказал форварду Ноа Огайо, что является фанатом Джуда Беллингема.
Огайо решил, что мечты детей должны сбываться, и предложил парню позвонить своему кумиру и поговорить с ним.
Джуд Беллингем не отказал ребенку и пообщался с ним.
Огайо и Беллингем знакомы по молодежной сборной Англии до 16 лет, за которую они выступали. Позже Ноа решил присоединиться к национальной сборной Нидерландов.
С 2024 года форвард выступает за «Утрехт».
A very special moment in the @prinsesmaximac 🥹🧡@noahohio9 & @BellinghamJude 🙏#NothingLikeOranje pic.twitter.com/zQZ0CCnjXN— OnsOranje (@OnsOranje) October 12, 2024
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