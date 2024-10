Хорватия вырвала волевую победу в матче с Шотландией в Лиге наций

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25.

В поединке первой группы Дивизиона А Хорватия в Загребе приняла Шотландию. Открыли счет первыми гости – на 33-й минуте забил Райан Кристи. Однако хозяева отыгрались уже через три минуты усилиями Игоря Матановича. Победный гол в матче за Хорватию забил Андрей Крамарич на 70-й минуте.

Следующий матч Хорватия проведет 15 октября против Польши, в этот же день будут играть Шотландия – Португалия.

Лига наций. Дивизион А, группа 1, 12 октября.

Хорватия – Шотландия – 2:1

Голы: Матанович, 36, Крамарич, 70 - Кристи, 33.

Phew.



Final whistle, after a late scare! #Croatia managed to break sturdy Scottish resistance with a comeback - congratulations! 🎆🎇#NationsLeague | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/C7rVXpfsW1