Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия вырвала волевую победу в матче с Шотландией в Лиге наций
Лига наций УЕФА. Лига A
Хорватия
12.10.2024 19:00 – FT 2 : 1
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
12 октября 2024, 21:00 | Обновлено 12 октября 2024, 21:16
432
0

Хорватия вырвала волевую победу в матче с Шотландией в Лиге наций

Победный гол в матче забил Андрей Крамарич

12 октября 2024, 21:00 | Обновлено 12 октября 2024, 21:16
432
0
Хорватия вырвала волевую победу в матче с Шотландией в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорватия – Шотландия

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В поединке первой группы Дивизиона А Хорватия в Загребе приняла Шотландию. Открыли счет первыми гости – на 33-й минуте забил Райан Кристи. Однако хозяева отыгрались уже через три минуты усилиями Игоря Матановича. Победный гол в матче за Хорватию забил Андрей Крамарич на 70-й минуте.

Следующий матч Хорватия проведет 15 октября против Польши, в этот же день будут играть Шотландия – Португалия.

Лига наций. Дивизион А, группа 1, 12 октября.

Хорватия – Шотландия – 2:1
Голы: Матанович, 36, Крамарич, 70 - Кристи, 33.

По теме:
МУДРИК: «Перед Грузией было много критики, мол, можем не выходить играть»
Впервые за год. Сборная Болгарии не смогла обыграть Люксембург в Лиге наций
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
Андрей Крамарич сборная Хорватии по футболу сборная Шотландии по футболу Хорватия - Шотландия Лига наций
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Футбол | 12 октября 2024, 12:48 0
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия

Ступар считает, что арбитр действовал правильно

ФОТО. Бывшая жена звезды футбола снялась для Playboy
Футбол | 12 октября 2024, 21:04 0
ФОТО. Бывшая жена звезды футбола снялась для Playboy
ФОТО. Бывшая жена звезды футбола снялась для Playboy

Кэти Хуммельс шокировала всех своей смелостью и открылась по-новому

«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
Футбол | 12.10.2024, 09:45
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
Футбол | 12.10.2024, 20:24
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
Футбол | 11.10.2024, 22:19
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
11.10.2024, 16:04 4
Футзал
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
12.10.2024, 00:26
Футбол
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
12.10.2024, 09:15 2
Футбол
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
11.10.2024, 12:20 13
Футбол
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
11.10.2024, 17:44 3
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 12
Футбол
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
11.10.2024, 23:48 159
Футбол
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
11.10.2024, 12:51 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем