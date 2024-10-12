Хорватия вырвала волевую победу в матче с Шотландией в Лиге наций
Победный гол в матче забил Андрей Крамарич
Сегодня, 12 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25.
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В поединке первой группы Дивизиона А Хорватия в Загребе приняла Шотландию. Открыли счет первыми гости – на 33-й минуте забил Райан Кристи. Однако хозяева отыгрались уже через три минуты усилиями Игоря Матановича. Победный гол в матче за Хорватию забил Андрей Крамарич на 70-й минуте.
Следующий матч Хорватия проведет 15 октября против Польши, в этот же день будут играть Шотландия – Португалия.
Лига наций. Дивизион А, группа 1, 12 октября.
Хорватия – Шотландия – 2:1
Голы: Матанович, 36, Крамарич, 70 - Кристи, 33.
Phew.— HNS (@HNS_CFF) October 12, 2024
Final whistle, after a late scare! #Croatia managed to break sturdy Scottish resistance with a comeback - congratulations! 🎆🎇#NationsLeague | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/C7rVXpfsW1
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