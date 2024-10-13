Хорватия – Шотландия – 2:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Хорваты, пропустив первыми, все же завоевали три очка
В группе А1 Лиги наций состоялись матчи третьего тура. В частности, сборная Хорватии, принимая Шотландию, пропустила первой, но почти сразу отыгралась, а во втором тайме вырвала победу.
Лига наций. 3 тур. Группа А1
Хорватия – Шотландия – 2:1
Голы: Матанович, 36, Крамарич, 70 – Кристи, 33
Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Сучич (Батурина, 62), Крамарич (Петкович, 71), Соса, Пашалич (Сучич, 46), Модрич, Перишич (Якич, 90+1), Матанович (Будимир, 71)
Шотландия: Гордон, Робертсон, Генли, Суттар, Ралстон, Маклин, Гилмор, Кристи, Мактоминей, Доук (Голд, 77), Дайкс (Адамс, 77).
События матча
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