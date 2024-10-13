Хорватия – Шотландия – 2:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

В группе А1 Лиги наций состоялись матчи третьего тура. В частности, сборная Хорватии, принимая Шотландию, пропустила первой, но почти сразу отыгралась, а во втором тайме вырвала победу.

Лига наций. 3 тур. Группа А1

Хорватия – Шотландия – 2:1

Голы: Матанович, 36, Крамарич, 70 – Кристи, 33

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Сучич (Батурина, 62), Крамарич (Петкович, 71), Соса, Пашалич (Сучич, 46), Модрич, Перишич (Якич, 90+1), Матанович (Будимир, 71)

Шотландия: Гордон, Робертсон, Генли, Суттар, Ралстон, Маклин, Гилмор, Кристи, Мактоминей, Доук (Голд, 77), Дайкс (Адамс, 77).