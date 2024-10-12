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Лига наций УЕФА. Лига A
Хорватия
12.10.2024 19:00 – FT 2 : 1
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
12 октября 2024, 21:45 | Обновлено 12 октября 2024, 22:04
1106
0

Испания – Дания, Польша – Португалия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 12 октября матчи 3-го тура Лиги наций

12 октября 2024, 21:45 | Обновлено 12 октября 2024, 22:04
1106
0
Испания – Дания, Польша – Португалия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Вечером 12 октября проходят поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 3-й тур, 12 октября

🔹 Лига A

  • 19:00. Хорватия – Шотландия – 2:1
  • 21:45. Испания – Дания
  • 21:45. Польша – Португалия
  • 21:45. Сербия – Швейцария

🔹 Лига C

  • 16:00. Литва – Косово – 1:2
  • 19:00. Болгария – Люксембург – 0:0
  • 21:45. беларусь – Северная Ирландия
  • 21:45. Кипр – Румыния

19:00. Хорватия – Шотландия

21:45. Испания – Дания

21:45. Польша – Португалия

21:45. Сербия – Швейцария

16:00. Литва – Косово

19:00. Болгария – Люксембург

21:45. Кипр – Румыния

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Матанович (Хорватия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Кристи (Шотландия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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