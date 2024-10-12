Лига наций12 октября 2024, 21:45 | Обновлено 12 октября 2024, 22:04
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Испания – Дания, Польша – Португалия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 12 октября матчи 3-го тура Лиги наций
12 октября 2024, 21:45 | Обновлено 12 октября 2024, 22:04
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Вечером 12 октября проходят поединки 3-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 3-й тур, 12 октября
🔹 Лига A
- 19:00. Хорватия – Шотландия – 2:1
- 21:45. Испания – Дания
- 21:45. Польша – Португалия
- 21:45. Сербия – Швейцария
🔹 Лига C
- 16:00. Литва – Косово – 1:2
- 19:00. Болгария – Люксембург – 0:0
- 21:45. беларусь – Северная Ирландия
- 21:45. Кипр – Румыния
19:00. Хорватия – Шотландия
21:45. Испания – Дания
21:45. Польша – Португалия
21:45. Сербия – Швейцария
16:00. Литва – Косово
19:00. Болгария – Люксембург
21:45. Кипр – Румыния
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Матанович (Хорватия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Кристи (Шотландия).
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