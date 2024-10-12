100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций

Сегодня, 12 октября, проходят матчи 3-го тура Лига наций 2024/25.

В Дивизионе С сборная Румынии одержала разгромную победу против команды Кипра. Голы за румын забивали Ман, Марин и Дрегушин.

Подопечные экс-тренера «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу выиграли все три стартовых матча в группе и имеют показатель забитых и пропущенных голов 9:1.

Следующий матч Румыния 15 августа сыграет против Литвы. В этот же день Кипр будет играть с Косово.

Лига наций. Дивизион С, группа 2, 12 октября.

Кипр – Румыния – 0:3

Голы: Ман, 16, Марин, 25, Другешин, 36.