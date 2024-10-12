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  4. 100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
Лига наций УЕФА. Лига C
Кипр
12.10.2024 21:45 – FT 0 : 3
Румыния
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Лига наций
12 октября 2024, 23:52 | Обновлено 13 октября 2024, 00:44
821
0

100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций

Кипр потерпел разгромное поражение на домашнем поле

12 октября 2024, 23:52 | Обновлено 13 октября 2024, 00:44
821
0
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Сегодня, 12 октября, проходят матчи 3-го тура Лига наций 2024/25.

В Дивизионе С сборная Румынии одержала разгромную победу против команды Кипра. Голы за румын забивали Ман, Марин и Дрегушин.

Подопечные экс-тренера «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу выиграли все три стартовых матча в группе и имеют показатель забитых и пропущенных голов 9:1.

Следующий матч Румыния 15 августа сыграет против Литвы. В этот же день Кипр будет играть с Косово.

Лига наций. Дивизион С, группа 2, 12 октября.

Кипр – Румыния – 0:3
Голы: Ман, 16, Марин, 25, Другешин, 36.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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