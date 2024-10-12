100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
Кипр потерпел разгромное поражение на домашнем поле
Сегодня, 12 октября, проходят матчи 3-го тура Лига наций 2024/25.
В Дивизионе С сборная Румынии одержала разгромную победу против команды Кипра. Голы за румын забивали Ман, Марин и Дрегушин.
Подопечные экс-тренера «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу выиграли все три стартовых матча в группе и имеют показатель забитых и пропущенных голов 9:1.
Следующий матч Румыния 15 августа сыграет против Литвы. В этот же день Кипр будет играть с Косово.
Лига наций. Дивизион С, группа 2, 12 октября.
Кипр – Румыния – 0:3
Голы: Ман, 16, Марин, 25, Другешин, 36.
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