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  4. Кипр – Румыния – 0:3. Луческу идет без потерь. Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига C
Кипр
12.10.2024 21:45 – FT 0 : 3
Румыния
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Лига наций
13 октября 2024, 05:20 | Обновлено 13 октября 2024, 05:42
284
0

Кипр – Румыния – 0:3. Луческу идет без потерь. Видео голов и обзор матча

Румыны выиграли все матчи в группе

13 октября 2024, 05:20 | Обновлено 13 октября 2024, 05:42
284
0
Кипр – Румыния – 0:3. Луческу идет без потерь. Видео голов и обзор матча
Х

Состоялся матч 3-го тура дивизиона С Лиги наций, в котором играли национальные сборные Кипра и Румынии. Игра закончилась поражением хозяев со счётом 0:3.

Интересно, что эта победа стала для хозяев третьей кряду. Команда, возглавляемая бывшим главным тренером донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирчей Луческу, выиграла все матчи у Кипра, Литвы и Косово с общим счетом 9:1.

Лига наций. Дивизион С. 3 тур

Кипр – Румыния – 0:3

Голы: Ман, 16, Марин, 25, Дрегушин, 3

К вашему вниманию видео голов и обзор матча.

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Раду Дрэгушин (Румыния).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Разван Марин (Румыния).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Румыния).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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