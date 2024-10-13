Лига наций13 октября 2024, 05:20 | Обновлено 13 октября 2024, 05:42
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Кипр – Румыния – 0:3. Луческу идет без потерь. Видео голов и обзор матча
Румыны выиграли все матчи в группе
13 октября 2024, 05:20 | Обновлено 13 октября 2024, 05:42
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Состоялся матч 3-го тура дивизиона С Лиги наций, в котором играли национальные сборные Кипра и Румынии. Игра закончилась поражением хозяев со счётом 0:3.
Интересно, что эта победа стала для хозяев третьей кряду. Команда, возглавляемая бывшим главным тренером донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирчей Луческу, выиграла все матчи у Кипра, Литвы и Косово с общим счетом 9:1.
Лига наций. Дивизион С. 3 тур
Кипр – Румыния – 0:3
Голы: Ман, 16, Марин, 25, Дрегушин, 3
К вашему вниманию видео голов и обзор матча.
События матча
36’
ГОЛ ! Мяч забил Раду Дрэгушин (Румыния).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Разван Марин (Румыния).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Румыния).
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