Кипр – Румыния – 0:3. Луческу идет без потерь. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 3-го тура дивизиона С Лиги наций, в котором играли национальные сборные Кипра и Румынии. Игра закончилась поражением хозяев со счётом 0:3.

Интересно, что эта победа стала для хозяев третьей кряду. Команда, возглавляемая бывшим главным тренером донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирчей Луческу, выиграла все матчи у Кипра, Литвы и Косово с общим счетом 9:1.

Лига наций. Дивизион С. 3 тур

Кипр – Румыния – 0:3

Голы: Ман, 16, Марин, 25, Дрегушин, 3

К вашему вниманию видео голов и обзор матча.