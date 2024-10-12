ВИДЕО. Месси повздорил с футболистом сборной Венесуэлы из-за тату Роналду?

Между Лионелем Месси и Йеферсоном Сотельдо произошел конфликт во время матча Венесуэла - Аргентина (1:1).

Во время одной из многочисленных пауз Месси положил руку на голову венесуэльца, что положило начало напряжению между двумя футболистами.

Журналисты TNT Sports нашли скрытую причину этой вспышки – всё дело в том, что Сотельдо является фаном Криштиану Роналду – у полузащитника даже есть татуировка с изображением португальца.

Конфликт довольно быстро «потушили», отведя футболистов в разные стороны.

Как видите, противостояние Месси vs Роналду выходит за пределы заочной битвы Лионеля и Криштиану: