ВИДЕО. Месси повздорил с футболистом сборной Венесуэлы из-за тату Роналду?

Между Лионелем Месси и Йеферсоном Сотельдо произошел конфликт во время матча Венесуэла - Аргентина (1:1).

Во время одной из многочисленных пауз Месси положил руку на голову венесуэльца, что положило начало напряжению между двумя футболистами.

Журналисты TNT Sports нашли скрытую причину этой вспышки – всё дело в том, что Сотельдо является фаном Криштиану Роналду – у полузащитника даже есть татуировка с изображением португальца.

Конфликт довольно быстро «потушили», отведя футболистов в разные стороны.

Как видите, противостояние Месси vs Роналду выходит за пределы заочной битвы Лионеля и Криштиану:

🚨



Lionel Messi fighting with Venezuela's Yeferson Soteldo because he has Cristiano Ronaldo's tattoos on his leg.



Time and time again he keeps getting away with it because of the 'humble' gimmick.



Ronaldo isn't arrogant. Messi is.pic.twitter.com/fFmFPD0OCI