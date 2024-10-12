ВИДЕО. Месси повздорил с футболистом сборной Венесуэлы из-за тату Роналду?
Стала известна неожиданная причина вспыхнувшего конфликта между Месси и венесуєльцем Сотельдо
Между Лионелем Месси и Йеферсоном Сотельдо произошел конфликт во время матча Венесуэла - Аргентина (1:1).
Во время одной из многочисленных пауз Месси положил руку на голову венесуэльца, что положило начало напряжению между двумя футболистами.
Журналисты TNT Sports нашли скрытую причину этой вспышки – всё дело в том, что Сотельдо является фаном Криштиану Роналду – у полузащитника даже есть татуировка с изображением португальца.
Конфликт довольно быстро «потушили», отведя футболистов в разные стороны.
Как видите, противостояние Месси vs Роналду выходит за пределы заочной битвы Лионеля и Криштиану:
🚨— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) October 11, 2024
Lionel Messi fighting with Venezuela's Yeferson Soteldo because he has Cristiano Ronaldo's tattoos on his leg.
Time and time again he keeps getting away with it because of the 'humble' gimmick.
Ronaldo isn't arrogant. Messi is.pic.twitter.com/fFmFPD0OCI
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер сборной Испании недоволен своим контрактом
Лондонский клуб не хочет отпускать украинца