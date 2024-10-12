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12 октября 2024, 20:14 | Обновлено 12 октября 2024, 21:24
1432
1

ВИДЕО. Месси повздорил с футболистом сборной Венесуэлы из-за тату Роналду?

Стала известна неожиданная причина вспыхнувшего конфликта между Месси и венесуєльцем Сотельдо

12 октября 2024, 20:14 | Обновлено 12 октября 2024, 21:24
1432
1
ВИДЕО. Месси повздорил с футболистом сборной Венесуэлы из-за тату Роналду?
EFE. Лионель Месси и Йеферсон Сотельдо

Между Лионелем Месси и Йеферсоном Сотельдо произошел конфликт во время матча Венесуэла - Аргентина (1:1).

Во время одной из многочисленных пауз Месси положил руку на голову венесуэльца, что положило начало напряжению между двумя футболистами.

Журналисты TNT Sports нашли скрытую причину этой вспышки – всё дело в том, что Сотельдо является фаном Криштиану Роналду – у полузащитника даже есть татуировка с изображением португальца.

Конфликт довольно быстро «потушили», отведя футболистов в разные стороны.

Как видите, противостояние Месси vs Роналду выходит за пределы заочной битвы Лионеля и Криштиану:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Vitalii_Mykolaiv
Є ще хтось нижчий ніж Лео))
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