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  4. Манчестер Юнайтед и Эриксен не обсуждали новый контракт
Англия
11 октября 2024, 17:22 |
68
0

Манчестер Юнайтед и Эриксен не обсуждали новый контракт

Датский полузащитник может покинуть клуб на правах свободного агента

11 октября 2024, 17:22 |
68
0
Манчестер Юнайтед и Эриксен не обсуждали новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

32-летний датский полузащитник Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен сообщил, ведет ли переговоры с клубом относительно продления контракта.

«Нет, мы это не обсуждали», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

У Эриксена соглашение с красными дьяволами рассчитано до лета 2025 года. Пока не известно, заинтересовано ли руководство Манчестер Юнайтед вообще в услугах игрока.

Кристиан в этом сезоне провел 8 матчей за свой клуб. В АПЛ результативными действиями не отличался, а вот в Кубке Англии и Лиге Европы уже забил три гола на два турнира.

Напомним, что Эриксен имеет проблемы с сердцем, которые были обнаружены во время матча группового этапа Евро-2020 между Данией и Финляндией (0:1). Игроку внезапно стало плохо, и он упал на газон. Позже стало известно, что у игрока была остановка сердца.

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Кристиан Эриксен чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта Фабрицио Романо свободный агент
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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