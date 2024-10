Манчестер Юнайтед и Эриксен не обсуждали новый контракт

32-летний датский полузащитник Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен сообщил, ведет ли переговоры с клубом относительно продления контракта.

«Нет, мы это не обсуждали», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

У Эриксена соглашение с красными дьяволами рассчитано до лета 2025 года. Пока не известно, заинтересовано ли руководство Манчестер Юнайтед вообще в услугах игрока.

Кристиан в этом сезоне провел 8 матчей за свой клуб. В АПЛ результативными действиями не отличался, а вот в Кубке Англии и Лиге Европы уже забил три гола на два турнира.

Напомним, что Эриксен имеет проблемы с сердцем, которые были обнаружены во время матча группового этапа Евро-2020 между Данией и Финляндией (0:1). Игроку внезапно стало плохо, и он упал на газон. Позже стало известно, что у игрока была остановка сердца.

