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Италия
11 октября 2024, 18:24 | Обновлено 11 октября 2024, 18:28
467
0

Забивал Украине. С игрока сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Альберт Гудмундссон узнал приговор суда в Рейкьявике

11 октября 2024, 18:24 | Обновлено 11 октября 2024, 18:28
467
0
Забивал Украине. С игрока сняты обвинения в сексуальных домогательствах
ФК Фиорентина. Альберт Гудмундссон

В июле 2024 года Альберту Гудмундссону было предъявлено обвинение в сексуальном преступлении. Вскоре после этого началось расследование этого дела.

Теперь мы знаем вердикт исландского суда. С игрока «Фиорентины» полностью сняли все обвинения. О приговоре он объявил в Instagram .

«Для меня это было очень трудное время. Я надеюсь, что этот случай не причинит вреда другим женщинам, которые действительно пострадали. Теперь я могу жить дальше», – написал форвард «Фиорентины».

Гудмундссон играет в Италии с 2022 года. Нападающий сначала выступал за «Дженоа», затем перешел в «Фиорентину». На данный момент он сыграл 50 матчей в итальянской элите и забил 18 мячей.

Напомним, что Гудмундссон забил гол в ворота сборной Украины в матче отбора Евро-2024.

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Альберт Гудмундссон Фиорентина сборная Исландии по футболу суд Серия A
Павло Павленко Источник: Фабрицио Романо
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