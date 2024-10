Забивал Украине. С игрока сняты обвинения в сексуальных домогательствах

В июле 2024 года Альберту Гудмундссону было предъявлено обвинение в сексуальном преступлении. Вскоре после этого началось расследование этого дела.

Теперь мы знаем вердикт исландского суда. С игрока «Фиорентины» полностью сняли все обвинения. О приговоре он объявил в Instagram .

«Для меня это было очень трудное время. Я надеюсь, что этот случай не причинит вреда другим женщинам, которые действительно пострадали. Теперь я могу жить дальше», – написал форвард «Фиорентины».

Гудмундссон играет в Италии с 2022 года. Нападающий сначала выступал за «Дженоа», затем перешел в «Фиорентину». На данный момент он сыграл 50 матчей в итальянской элите и забил 18 мячей.

Напомним, что Гудмундссон забил гол в ворота сборной Украины в матче отбора Евро-2024.

🚨🇮🇸 Albert Gudmunsson statement as he’s been proven innocent and cleared of all charges after alleged sexual assault case. pic.twitter.com/4TsKP4p8mF