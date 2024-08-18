Фиорентина подписала одноклубника Малиновского, который забивал Украине

«Фиорентина» официально сообщила о подписании форварда «Дженоа» и сборной Исландии Альберта Гудмундссона.

Речь идет о годичной аренде стоимость в 8 миллионов евро с правом выкупа за 17 миллионов плюс 3 миллиона бонусов. Право выкупа при достижении определенных условий превратится в обязательство.

В прошлом сезоне на счету Гудмундссона 16 голов и 5 ассистов в 37 матчах за «Дженоа» во всех турнирах. Нынешним летом 27-летним форвардом интересовались несколько топ-клубов, включая «Интер» и «Ювентус».