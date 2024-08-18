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Италия
18 августа 2024, 12:54 | Обновлено 18 августа 2024, 12:55
309
0

Фиорентина подписала одноклубника Малиновского, который забивал Украине

Альберт Гудмундссон покинул «Дженоа»

18 августа 2024, 12:54 | Обновлено 18 августа 2024, 12:55
309
0
Фиорентина подписала одноклубника Малиновского, который забивал Украине
ФК Фиорентина. Альберт Гудмундссон

«Фиорентина» официально сообщила о подписании форварда «Дженоа» и сборной Исландии Альберта Гудмундссона.

Речь идет о годичной аренде стоимость в 8 миллионов евро с правом выкупа за 17 миллионов плюс 3 миллиона бонусов. Право выкупа при достижении определенных условий превратится в обязательство.

В прошлом сезоне на счету Гудмундссона 16 голов и 5 ассистов в 37 матчах за «Дженоа» во всех турнирах. Нынешним летом 27-летним форвардом интересовались несколько топ-клубов, включая «Интер» и «Ювентус».

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Фиорентина Альберт Гудмундссон Дженоа трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Фиорентина
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