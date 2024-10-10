Может стать партнером украинца. Балотелли ведет переговоры с клубом Серии А
Скандальный итальянский нападающий заинтересовал «Дженоа»
Скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли хочет вернуться в Серию А, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 34-летнему футболисту звонил главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино.
Отмечается, что сейчас между клубом и игроком ведутся переговоры.
Последним клубом Марио Балотелли была турецкая «Адана», за которую в сезоне 2023/24 он провел 16 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. С лета форвард находится в статусе свободного агента.
Напомним, в составе «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который недавно получил тяжелую травму.
🚨🔵🔴 Mario Balotelli wants to return to Serie A… and Genoa manager Alberto Gilardino called him this morning.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2024
Talks ongoing with Balotelli who’s now available as free agent, ready to return in Italy after approaches from abroad.
Genoa are on it, as Repubblica reported. pic.twitter.com/PD1dWRDyA6
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