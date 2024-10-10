Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Может стать партнером украинца. Балотелли ведет переговоры с клубом Серии А
Италия
10 октября 2024, 11:26 |
353
0

Может стать партнером украинца. Балотелли ведет переговоры с клубом Серии А

Скандальный итальянский нападающий заинтересовал «Дженоа»

10 октября 2024, 11:26 |
353
0
Может стать партнером украинца. Балотелли ведет переговоры с клубом Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли хочет вернуться в Серию А, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летнему футболисту звонил главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино.

Отмечается, что сейчас между клубом и игроком ведутся переговоры.

Последним клубом Марио Балотелли была турецкая «Адана», за которую в сезоне 2023/24 он провел 16 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. С лета форвард находится в статусе свободного агента.

Напомним, в составе «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который недавно получил тяжелую травму.

По теме:
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
ПСЖ хочет подписать суперталанта Барселоны. И это не Ямал
Реал нашел замену суперзвездному бразильцу. Он оформил хет-трик в ЛЧ
Марио Балотелли Дженоа Альберто Джилардино трансферы трансферы Серии A свободный агент Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. На OnlyFans! Звезда Ливерпуля приспустил белье, шокировав фанов!
Футбол | 10 октября 2024, 06:55 5
ФОТО. На OnlyFans! Звезда Ливерпуля приспустил белье, шокировав фанов!
ФОТО. На OnlyFans! Звезда Ливерпуля приспустил белье, шокировав фанов!

Форварда Ливерпуля жестко раскритиковали болельщики после свежей публикации в IG

ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
Футбол | 10 октября 2024, 06:19 0
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой

Норвежский нападающий Манчестер Сити выбрался на смотрины нового дома со своей горячей подругой

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Футбол | 10.10.2024, 08:04
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Теннис | 09.10.2024, 18:01
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
«Если бы он играл, мы...» Милевский высказался о конфликте с Алиевым
Футбол | 10.10.2024, 10:20
«Если бы он играл, мы...» Милевский высказался о конфликте с Алиевым
«Если бы он играл, мы...» Милевский высказался о конфликте с Алиевым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
08.10.2024, 08:07 38
Футбол
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
08.10.2024, 20:45 1
Футбол
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
10.10.2024, 07:48 7
Бокс
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
08.10.2024, 16:14 3
Олимпийские игры
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
09.10.2024, 09:12 1
Футбол
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
09.10.2024, 20:33 2
Теннис
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
08.10.2024, 22:25 1
Бокс
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
09.10.2024, 01:39 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем