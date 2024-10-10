Может стать партнером украинца. Балотелли ведет переговоры с клубом Серии А

Скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли хочет вернуться в Серию А, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летнему футболисту звонил главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино.

Отмечается, что сейчас между клубом и игроком ведутся переговоры.

Последним клубом Марио Балотелли была турецкая «Адана», за которую в сезоне 2023/24 он провел 16 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. С лета форвард находится в статусе свободного агента.

Напомним, в составе «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который недавно получил тяжелую травму.