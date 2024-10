Может стать партнером украинца. Балотелли ведет переговоры с клубом Серии А

Скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли хочет вернуться в Серию А, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летнему футболисту звонил главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино.

Отмечается, что сейчас между клубом и игроком ведутся переговоры.

Последним клубом Марио Балотелли была турецкая «Адана», за которую в сезоне 2023/24 он провел 16 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. С лета форвард находится в статусе свободного агента.

Напомним, в составе «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который недавно получил тяжелую травму.

🚨🔵🔴 Mario Balotelli wants to return to Serie A… and Genoa manager Alberto Gilardino called him this morning.



Talks ongoing with Balotelli who’s now available as free agent, ready to return in Italy after approaches from abroad.



Genoa are on it, as Repubblica reported. pic.twitter.com/PD1dWRDyA6