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Англия
08 октября 2024, 16:14 | Обновлено 08 октября 2024, 16:15
141
0

Магуайр отримав травму і пропустить кілька тижнів

Эпидемия травм в Европе набирает обороты

08 октября 2024, 16:14 | Обновлено 08 октября 2024, 16:15
141
0
Магуайр отримав травму і пропустить кілька тижнів
Transfermarkt. Гарри Магуайр

31-летний английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр получил повреждение и пропустит несколько недель. Информацию обнародовал журналист Фабрицио Романо, который добавил цитату самого игрока.

«Я разочарован, что получил травму на выходных. Мне нужно будет провести несколько недель на скамейке, но я вернусь сильнее», - сказал Гарри Магуайр.

В последнее время Гарри Магуайр пропускает много из-за микроповреждений. В этом сезоне он принял участие в 5 матчах за «Манчестер Юнайтед», из которых три игры защитник пропустил.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед травма Фабрицио Романо
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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