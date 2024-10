Магуайр отримав травму і пропустить кілька тижнів

31-летний английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр получил повреждение и пропустит несколько недель. Информацию обнародовал журналист Фабрицио Романо, который добавил цитату самого игрока.

«Я разочарован, что получил травму на выходных. Мне нужно будет провести несколько недель на скамейке, но я вернусь сильнее», - сказал Гарри Магуайр.

В последнее время Гарри Магуайр пропускает много из-за микроповреждений. В этом сезоне он принял участие в 5 матчах за «Манчестер Юнайтед», из которых три игры защитник пропустил.

🚨🔴 Harry Maguire confirms he has suffered an injury and will be out for a “few weeks”.



“I’m frustrated to pick up an injury at the weekend, will be a few weeks on the sideline but I’ll come back stronger”. pic.twitter.com/bRjFAK9EEc