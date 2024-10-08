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Англия
08 октября 2024, 15:50 | Обновлено 08 октября 2024, 15:55
75
0

Игрока Чезены дисквалифицировали на 10 матчей из-за расизма

Марко Кутро получил дисквалификацию за матч, который провел еще за предыдущий клуб

08 октября 2024, 15:50 | Обновлено 08 октября 2024, 15:55
75
0
Игрока Чезены дисквалифицировали на 10 матчей из-за расизма
Transfermarkt. Марко Кутро

25-летний итальянский центральный защитник «Чезены» Марко Кутро получил дисквалификацию на 10 матчей из-за расизма. Как известно, игрок участвовал в товарищеском матче против «Вулверхэмптона» за «Комо», который состоялся летом.

Во время матча между Кутро и корейским нападающим «волков» Хван Хи Чханом завязалась стычка. В итоге Марко сравнил корейца с Джеки Чаном.

Марко Кутро выступает в «Чезене» на правах аренды. Его контракт принадлежит «Комо».

За свою карьеру итальянский футболист выступал за «Реджину» и «Эмполи», но нигде не закрепился в составе.

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Серия B чемпионат Италии по футболу дисквалификация Чезена Комо Вулверхэмптон
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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