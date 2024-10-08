Игрока Чезены дисквалифицировали на 10 матчей из-за расизма
Марко Кутро получил дисквалификацию за матч, который провел еще за предыдущий клуб
25-летний итальянский центральный защитник «Чезены» Марко Кутро получил дисквалификацию на 10 матчей из-за расизма. Как известно, игрок участвовал в товарищеском матче против «Вулверхэмптона» за «Комо», который состоялся летом.
Во время матча между Кутро и корейским нападающим «волков» Хван Хи Чханом завязалась стычка. В итоге Марко сравнил корейца с Джеки Чаном.
Марко Кутро выступает в «Чезене» на правах аренды. Его контракт принадлежит «Комо».
За свою карьеру итальянский футболист выступал за «Реджину» и «Эмполи», но нигде не закрепился в составе.
🚨 Cesena’s Marco Curto has been suspended for 10 matches by FIFA after he compared South Korean player Hen-Chen Hwang to Jackie Chan. 😳— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 8, 2024
FIFA have also mandated him to undergo education training in the fight against racism. pic.twitter.com/qd1koqfpwf
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