ВИДЕО. Роналду унизил Месси, но фаны высмеяли Криштиану. Вот что произошло!

Криштиану Роналду назвали «бесстыдным» после публикации нового видео на канале UR Cristiano, в котором он проявил свое истинное отношение к своему заядлому сопернику – Лионелю Месси.

Форвард «Аль-Насра» опубликовал видео под названием «The craziest race of Cristiano Ronaldo on his CR7 racing car» (Самая безумная гонка Криштиану Роналду на своем гоночном болиде CR7 - перевод).

В самом видео болид Криштиану обходит одного бомбардира за другим: Роналду опережает таких легенд как Левандовски, Ромарио, Пеле и... Лионель Месси. Эту креативную идею команда авторов канала UR Cristiano испортила возгласом «Пока, Месси, пока!» после того, как болид Роналду обошел болид заядлого оппонента.

Болельщики были шокированы таким сюжетным поворотом, написав в соцсетях следующие комментарии:

«Роналду сейчас создает свое собственное счастье»

«Подожди!!!!! Роналду загрузил это в тот самый день, когда Лионель Месси выиграл 46-й трофей за карьеру? Каким неуверенным он может быть».

«Если вы не знаете, что он одержим Месси, то вы его не знаете».

«CR7 публикует это, когда Месси выигрывает свой 46-й трофей! Это просто жестокий самотроллинг!»

И так далее... Видео можете посмотреть самостоятельно.