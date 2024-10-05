Эвертон без Миколенко сыграл сухой матч в АПЛ против Ньюкасла
Состоялся завершающий матч игрового дня в английском чемпионате
Сегодня, 5 октября, стартовал седьмой тур чемпионата Англии по футболу.
Завершающий матч игрового дня состоялся в Ливерпуль на стадионе «Гудисон Парк». Местный «Эвертон» сыграл в сухую ничью против «Ньюкасла». Фулбек хозяев Виталий Миколенко пропустил поединок из-за травмы.
«Эвертон» после этого матча набрал пять очков и занимает 16 место, у «Ньюкасла» 12 баллов и шестая позиция в турнирной таблице АПЛ.
АПЛ. 7-й тур, 5 октября.
Эвертон – Ньюкасл – 0:0
FT. It ends goalless at Goodison, with Pickford saving Gordon's penalty in the first half and the Toffees not getting one in the second.— Everton (@Everton) October 5, 2024
[0-0] #EVENEW pic.twitter.com/le9ovqjpOf
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