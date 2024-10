Эвертон без Миколенко сыграл сухой матч в АПЛ против Ньюкасла

Сегодня, 5 октября, стартовал седьмой тур чемпионата Англии по футболу.

Завершающий матч игрового дня состоялся в Ливерпуль на стадионе «Гудисон Парк». Местный «Эвертон» сыграл в сухую ничью против «Ньюкасла». Фулбек хозяев Виталий Миколенко пропустил поединок из-за травмы.

«Эвертон» после этого матча набрал пять очков и занимает 16 место, у «Ньюкасла» 12 баллов и шестая позиция в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ. 7-й тур, 5 октября.

Эвертон – Ньюкасл – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

FT. It ends goalless at Goodison, with Pickford saving Gordon's penalty in the first half and the Toffees not getting one in the second.



