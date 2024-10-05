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Эвертон
05.10.2024 19:30 – FT 0 : 0
Ньюкасл
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Англия
05 октября 2024, 21:51 |
122
0

Эвертон без Миколенко сыграл сухой матч в АПЛ против Ньюкасла

Состоялся завершающий матч игрового дня в английском чемпионате

05 октября 2024, 21:51 |
122
0
Эвертон без Миколенко сыграл сухой матч в АПЛ против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон – Ньюкасл

Сегодня, 5 октября, стартовал седьмой тур чемпионата Англии по футболу.

Завершающий матч игрового дня состоялся в Ливерпуль на стадионе «Гудисон Парк». Местный «Эвертон» сыграл в сухую ничью против «Ньюкасла». Фулбек хозяев Виталий Миколенко пропустил поединок из-за травмы.

«Эвертон» после этого матча набрал пять очков и занимает 16 место, у «Ньюкасла» 12 баллов и шестая позиция в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ. 7-й тур, 5 октября.

Эвертон – Ньюкасл – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Эвертон Ньюкасл Виталий Миколенко травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Ньюкасл
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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