Монфис переиграл 26-ю ракетку мира и пробился в 3-й раунд Мастерса в Шанхае

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 46) пробился в 1/16 финала хардового турнира АТР 1000 в Шанхае (Китай).

Во 2-м раунде муж Элины Свитолиной в трех сетах одолел 26-ю ракетку мира Себастьяна Баэса за 2 часа и 13 минут.

ATP 1000 Шанхай. Хард. 1/32 финала

Себастьян Баэс (Аргентина) [22] – Гаэль Монфис (Франция) – 3:6, 6:4, 4:6

Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Монфис переиграл Баэса в 1-м раунде Ролан Гаррос в пяти партиях.

Монфис в 1/16 финала Мастерса в Китае сыграет против победителя противостояния Артур Казо – Уго Умбер.

На старте соревнований Гаэль в двух сетах справился с Дамиром Джумхуром.

Magnifique Monfils ✨@Gael_Monfils comes through against Baez 6-3 4-6 6-4 to move into the #RolexShanghaiMasters 3rd round for a fourth time! pic.twitter.com/2CLXux91Nd