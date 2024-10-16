ФОТО. «Наибольшее приключение». Как Свитолина отпраздновала 2-летие дочери

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась милым семейным фото с празднования 2-летия дочери Скай.

Элина продолжает восстановление после операции, но это не помешало ей подарить праздник любимой дочери.

«С 2-ым днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь - наше самое большое приключение!», – написала Свитолина на своей странице в Instagram.

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На фото также есть муж украинки – французский теннисист Гаэль Монфис.

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