ФОТО. «Наибольшее приключение». Как Свитолина отпраздновала 2-летие дочери
Украинская теннисистка показала как они с мужем отпраздновали день рождение дочери
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась милым семейным фото с празднования 2-летия дочери Скай.
Элина продолжает восстановление после операции, но это не помешало ей подарить праздник любимой дочери.
«С 2-ым днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь - наше самое большое приключение!», – написала Свитолина на своей странице в Instagram.
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На фото также есть муж украинки – французский теннисист Гаэль Монфис.
А мы подготовили для вас подборку милых кадров семейства Монфис:
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