Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. «Наибольшее приключение». Как Свитолина отпраздновала 2-летие дочери
Другие новости
16 октября 2024, 00:10 |
81
0

ФОТО. «Наибольшее приключение». Как Свитолина отпраздновала 2-летие дочери

Украинская теннисистка показала как они с мужем отпраздновали день рождение дочери

16 октября 2024, 00:10 |
81
0
ФОТО. «Наибольшее приключение». Как Свитолина отпраздновала 2-летие дочери
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась милым семейным фото с празднования 2-летия дочери Скай.

Элина продолжает восстановление после операции, но это не помешало ей подарить праздник любимой дочери.

«С 2-ым днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь - наше самое большое приключение!», – написала Свитолина на своей странице в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На фото также есть муж украинки – французский теннисист Гаэль Монфис.

А мы подготовили для вас подборку милых кадров семейства Монфис:

По теме:
ФОТО. Килиан Мбаппе – в тюрьме! Соцсети не могут успокоиться
ФОТО. Звезду Ливерпуля и сборной Англии застали в отеле с красоткой
ФОТО. Менди рассказал про секс-вечеринки с участием футболистов Ман Сити
Элина Свитолина фото lifestyle Гаэль Монфис
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Футбол | 15 октября 2024, 03:40 0
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия

Мирослав Ступар считает, что несмотря на сложность эпизода, 11-метровый назначен правильно

Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Футбол | 15 октября 2024, 01:16 0
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан

Признание получил наставник «Реала» Карло Анчелотти

Назван стартовый состав Украины U-21 на матч проти Сербии U-21
Футбол | 15.10.2024, 20:25
Назван стартовый состав Украины U-21 на матч проти Сербии U-21
Назван стартовый состав Украины U-21 на матч проти Сербии U-21
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Футбол | 15.10.2024, 06:23
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Хочет работать в Реале. Тренер Надаля озвучил дальнейшие планы испанца
Теннис | 14.10.2024, 12:57
Хочет работать в Реале. Тренер Надаля озвучил дальнейшие планы испанца
Хочет работать в Реале. Тренер Надаля озвучил дальнейшие планы испанца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
14.10.2024, 10:09
Киберспорт
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
14.10.2024, 12:20 10
Футбол
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
14.10.2024, 07:42 12
Футбол
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
14.10.2024, 00:58 3
Бокс
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 109
Футбол
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем